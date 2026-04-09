Asi málokdo dostal v životě naloženo tolik jako herečka Ilona Svobodová. Za svůj život se musela vyrovnat nejen s těžkou nemocí syna, který po silném epileptickém záchvatu zůstal s poškozeným mozkem a musel se například znovu učit mluvit. Těžkou ranou pro ni bylo i to, že jí rakovina vzala ne jednoho, ale hned dva životní partnery. O tom všem se rozpovídala v pořadu 13. komnata.
Osud ji nešetřil: Ilona Svobodová pohřbila dva partnery a bojovala o syna
Život herečky Ilony Svobodové rozhodně nebyl procházkou růžovou zahradou. Během let ji zasáhla řada tragických událostí, které by mnohé zlomily. Přesto se dokázala znovu postavit na nohy a dnes říká, že i po těch největších ranách má smysl jít dál.
Prvním byl její manžel, hudebník Petr Skoumal. Jeho odchod byl velmi rychlý a nečekaný. „Ono to bylo hrozně rychlé, 2. září měl ještě koncert. O týden později jsme ho odvezli do nemocnice, protože se mi něco nezdálo, za další týden usnul a na 28. září zemřel. Jeho nic nebolelo, jen pro to okolí to byl velký šok. To byl tak rychlý druh rakoviny, že to bylo během 14 dnů. Což pro něj bylo úžasný, protože si nedovedu představit, že bych ho někam vozila na chemoterapie nebo že by někde ležel." Herečka říká, že si byla vědoma toho, že tento okamžik jednou nastane, protože Skoumal byl o dvacet let starší než ona. Po jeho smrti byla přesvědčená, že zůstane sama. „On nastavil tak vysokou laťku, že jsem si nedovedla představit, že bych byla s někým jiným,“ říká Ilona.
Přesto do jejího života po čtyřech letech vstoupila láska znovu. Tím, kdo jí učaroval, byl další Petr, tentokrát architekt, který byl velmi vzdělaný a kulturní člověk, podobně jako zesnulý manžel. „Ráda jsem se nechávala poučovat o tom, jaká jsou to okna a fasáda. Dělalo mi to dobře. Akorát že po roce toho vztahu se ukázalo, že má taky rakovinu. Nevím, co jsem komu udělala, že se na mě všechno takhle snášelo. Doktor nám navíc řekl, že má před sebou tak tři měsíce, protože to byla rakovina slinivky,“ zavzpomínala herečka na těžké okamžiky. Partneři se ale vzepřeli osudu a nakonec spolu byli dalších pět let. „Ty konce byly strašný. To už nechci nikdy zažít.“
V době, kdy její partner zemřel, ale musela čelit dalším stresům. „Kolem jeho úmrtí se mi nakupily další hrůzy, kdy mě vykradli, syn se zhroutil, taky mi umřela maminka,“ rozpovídala se Svobodová. „Pamatuju si strašnej den, kdy jsem měla doma opraváře a vyměňovali mi bojler, nějak se uvolnil a spadlo to na jednoho z řemeslníků. Do toho přišel můj kocour, opřel se o křeslo, něco v něm křuplo a umřel. A do toho mi volali z nemocnice, že umřel ten můj přítel. To bylo během dvou hodin. Stála jsem nad tím kocourem a říkala synovi, že umřel, a aby šel kopat hrob. V tu chvíli mi vůbec nedošlo, že bych se měla starat o to, že mi zemřel partner a že spadl ten bojler. Říkala jsem si, co jsme komu udělala.“ Dvakrát v životě herečka dle svých slov vyhledala pomoc psychologa, ale vždycky jí ze dna pomohla její práce.
Navzdory tomu všemu herečka nikdy neztratila optimistický pohled na svět. „Chci dát lidem naději, že i když padneš stokrát na zem, tak je možnost se zase zvednout. Nechci si stěžovat na svůj život a na svůj osud, ale těch ran jsem měla hodně, a přesto jsem se zase dostala tím optimismem nahoru. Takže i v důchodu můžeš začít nový život. Jde to vždycky. Chtěla bych všem říct, že ať se jim dějí jakékoliv ústrky, tak stojí za to žít a být šťastný,“ říká s tím, že se na ni znovu usmálo štěstí a ona má po svém boku znovu muže.