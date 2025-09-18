HPV není jen problém žen. Mužům hrozí rakovina penisu i krku, varují odborníci

Zatímco o rizicích pro ženy se mluví dlouhodobě, muži zůstávají na okraji debaty. Jedinou účinnou obranou je přitom kombinace očkování, bezpečného sexuálního chování a včasného laboratorního testování. Pokud by se podařilo zvýšit prevenci i u mužů, počet nádorů způsobený HPV by výrazně klesl u obou pohlaví.
Reklama
HPV je tiché, může se projevit až po letech
Lidský papilomavirus (HPV) patří mezi nejčastější sexuálně přenosné infekce. Většina lidí ji ani nezaregistruje, do kontaktu s ní během svého života ale přijde až 80 % populace. Ve většině případů je HPV bezpříznakový a vypořádá se s ním náš imunitní systém, u části lidí se však mohou rozvinout s HPV asociovaná onemocnění. Neonkogenní typ HPV (6,11) způsobuje mužům nezhoubná, ale nepříjemná onemocnění, jako jsou genitální bradavice či papilomatóza hrtanu. Onkogenní typy pak mohou vést až k rozvoji rakoviny – HPV má na svědomí až 50 % nádorů penisu a kolem 85 % nádorů konečníku. HPV může také způsobit rozvoj karcinomu v oblasti hlavy a krku – hrtanu, kořene jazyka nebo krčních mandlí. Z celkové počtu výskytu těchto nádorů je až 10 % vyvoláno právě infekcí HPV. I přesto v Česku nejsou zavedeny žádné screeningové programy pro muže, které by odhalily počáteční fáze onemocnění. Pojišťovny však hradí očkování proti HPV z preventivních fondů.
Očkování není jen pro dívky
Očkování proti HPV se dlouho doporučovalo hlavně dívkám. Situace se ale mění. V České republice je vakcína hrazena pro dívky i chlapce v adolescentním věku. „Největší smysl má očkování u adolescentů, a to nejen u dívek, ale i u chlapců. Pro obě pohlaví je HPV očkování teď plně hrazeno zdravotními pojišťovnami, a dokonce v loňském roce se rozšířila doba, po kterou je možno teenagery očkovat. Takže teď je možno očkovat od 11 až do 15 let včetně. Ale to očkování je samozřejmě preventivní, je to profilaktická vakcína, není to léčebná vakcína,“ říká MUDr. Iva Kinkorová Luňáčková, vedoucí lékařka úseku Gynekologická cytologie v Bioptické laboratoři.
Reklama
Změna je patrná, podíl očkovaných chlapců postupně roste. „V roce 2023 dosáhl podíl primovakcinovaných chlapců ve věku 13 let 49,7 %. Od roku 2024, kdy se rozšířila věková kohorta hrazeného očkování, sledujeme, že se vakcína začíná podávat i v nižších věkových skupinách, např. v kohortě 11letých v roce 2024 bylo proočkováno 7,4 % chlapců,“ říká Dana Altsternová, tisková mluvčí Národního screeningového centra.
Očkování má však cenu i později, v dospělosti. Třebaže je člověk již virem nakažen, může jej očkování ochránit před dalšími typy. „Nelze říct, že očkování po začátku pohlavního života již nemá cenu. Naopak jsou studie, které dokládají, že to má smysl i v pozdějším věku,“ zdůrazňuje Kinkorová Luňáčková.
Neinformovanost kamenem úrazu
I přesto je proočkovanost populace nízká, podle průzkumu agentury STEM/MARK očkování v kategorii 18-60 letých podstoupilo jen 9 % populace. Jedním z hlavních problémů se ukazuje být neinformovanost lidí o možnosti očkování v dospělosti a pro muže vůbec. Podle průzkumu mají muži o HPV obecně menší povědomí než ženy. Faktem zároveň je, že očkování podstupují v mnohem větší míře ženy. Očkování pro dceru plánuje nebo už realizovalo 45 % rodičů, u synů je zájem menší. Očkování pro chlapce plánuje nebo již uskutečnilo jen 26 % rodičů.
Prevenci doplňuje také diagnostika, která hraje zásadní roli v léčbě – jde o HPV testy. Ty jsou pro ženy ve věku 35, 45 a 55 let v rámci prevence děložního čípku hrazeny pojišťovnami, muži si vyšetření musí hradit sami. „HPV test zjistí přítomnost jednoho ze 14 vysoce rizikových HPV typů. U většiny těchto testů dokonce dokážeme ještě specifikovat, o který konkrétně HPV typ se jedná. Tyto viry patří totiž do skupiny vysoce rizikových, ale některé z nich jsou ještě více rizikové. A to je HPV typ číslo 16 a 18,“ upozorňuje Kinkorová Luňáčková z Bioptické laboratoře.
Prevence může zachránit život
HPV není jen „ženský virus“. Ohrožuje muže i ženy bez rozdílu a jedinou účinnou ochranou je kombinace očkování, bezpečného sexuálního chování a včasného laboratorního testování. Je proto třeba zvyšovat informovanost populace a nezapomínat ani na muže – HPV si totiž nevybírá.
Mohlo by vás zajímat
Reklama