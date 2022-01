Osobní strážce Kevin Costner. S Whitney chyběla chemie, druhý díl chtěl s Lady Dianou

Pyšní se úspěšnou hereckou, producentskou i režisérskou kariérou, v níž se jako mrakodrap tyčí zejména několika Oscary osázený snímek Tanec s vlky (1990). O dva roky později stál u napínavé romance Osobní strážce, jež se stala druhým nejúspěšnějším titulem roku 1992 a dala vzniknout nejprodávanějšímu soundtracku všech dob. Ústřední skladba I Will Always Love You se stala ikonickou.

Kevin Costner nakonec ve filmu Whitney Houstonovou zachránil, existuje ovšem spousta dalších zajímavostí, které jste možná o filmu nevěděli. Podívejte se do naší galerie.