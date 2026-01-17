Kevinu Costnerovi je 71. S Whitney chyběla chemie, pokračování chtěl s Lady Dianou

Přeskočit na obsah
17. 1. Drahoslav
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Po poručíkovi Dunbarovi v trháku Tanec s vlky se nejslavnější rolí Kevina Costnera stal bodyguard Frank Farmer. Ten v romantickém thrilleru Osobní strážce z roku 1992 ochraňuje zpěvačku v podání Whitney Houstonové. U příležitosti 71. narozenin Kevina Costnera si ho pojďme připomenout.

Kevin Costner se pyšní úspěšnou hereckou, producentskou i režisérskou kariérou, v níž se jako mrakodrap tyčí několika Oscary ověnčený snímek Tanec s vlky (1990). O dva roky později stál u napínavé romance Osobní strážce, která byla druhým nejúspěšnějším titulem roku 1992, dala vzniknout nejprodávanějšímu soundtracku všech dob a ústřední skladba I Will Always Love You se stala legendární. Pojďme se nyní na tento film podívat z úhlu, z kterého jste se na něj nejspíš ještě nekoukali.  

71. narozeniny

Snímek z filmu Osobní strážce
Snímek z filmu Osobní strážceFoto: Warner Bros.

Kevin Costner, herecký hrdina (nejen) 90. let, slaví 18. ledna narozeniny letos už 71. Po trháku Tanec s vlky se jeho nejslavnější rolí stala titulní postava v romantickém thrilleru Osobní strážce (1992). Costner v něm coby bodyguard Frank Farmer ochraňuje zpěvačku v podání Whitney Houstonové.

