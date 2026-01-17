Kevin Costner se pyšní úspěšnou hereckou, producentskou i režisérskou kariérou, v níž se jako mrakodrap tyčí několika Oscary ověnčený snímek Tanec s vlky (1990). O dva roky později stál u napínavé romance Osobní strážce, která byla druhým nejúspěšnějším titulem roku 1992, dala vzniknout nejprodávanějšímu soundtracku všech dob a ústřední skladba I Will Always Love You se stala legendární. Pojďme se nyní na tento film podívat z úhlu, z kterého jste se na něj nejspíš ještě nekoukali.
Kevinu Costnerovi je 71. S Whitney chyběla chemie, pokračování chtěl s Lady Dianou
Po poručíkovi Dunbarovi v trháku Tanec s vlky se nejslavnější rolí Kevina Costnera stal bodyguard Frank Farmer. Ten v romantickém thrilleru Osobní strážce z roku 1992 ochraňuje zpěvačku v podání Whitney Houstonové. U příležitosti 71. narozenin Kevina Costnera si ho pojďme připomenout.
71. narozeniny
Kevin Costner, herecký hrdina (nejen) 90. let, slaví 18. ledna narozeniny – letos už 71. Po trháku Tanec s vlky se jeho nejslavnější rolí stala titulní postava v romantickém thrilleru Osobní strážce (1992). Costner v něm coby bodyguard Frank Farmer ochraňuje zpěvačku v podání Whitney Houstonové.
Na třetí pokus
Myšlenka natočit film na téma osobní strážce známé persony pochází už z poloviny 70. let. V hlavní roli se tehdy měla objevit Diana Rossová a Steve McQueen. Snímek byl ale odmítnutý jako příliš kontroverzní. Koncept byl znovu vzkříšen koncem 70. let, projekt ale znovu ztroskotal. Povedlo se až napotřetí v roce 1992.
Všudypřítomný Costner
Velký podíl na tom, že se projekt podařilo uvést v život, měl právě Costner, jenž se po úspěchu snímku Tanec s vlky (1990) rychle vyšvihl mezi hollywoodskou smetánku. Když byl obsazen do hlavní role, intenzivně se zapojil do produkce, dílčích změn se dočkal zejména scénář.
Whitney Houstonovou si do filmu prosadil taktéž Costner. „Vůbec mi to nepřišlo jako odvážný krok. Říkal jsem si, že je to nejroztomilejší dívka, jakou jsem kdy viděl. Nedokázal jsem si představit nikoho, kdo by ji nechtěl políbit,“ uvedl v roce 2015.
Čekání na Houstonovou
S přijetím role ovšem Houstonová otálela. Toužila sice po herecké kariéře, měla ale v plánu začít menšími rolemi. V rozhovoru pro Rolling Rolling uvedla: „Nikdy by mě nenapadlo, že budu hrát ve filmu s Kevinem Costnerem!“ Až poté, co jí její budoucí herecký protějšek zavolal a přislíbil, že nedovolí, aby se na plátně ztrapnila, roli přijala.
Lekce za lekci
Whitney Houstonová, pro kterou šlo o první filmovou roli, byla před natáčením připravená brát hodiny herectví. Costner s režisérem snímku Mickem Jacksonem jí ale záměr rozmluvili. Chtěli totiž, aby ve filmu působila přirozeně. Výměnou za cenné herecké rady poskytla svému hereckému kolegovi lekce zpěvu.
Bez chemie
Podle režiséra Micka Jacksona to mezi Costnerem a Houstonovou na place moc nejiskřilo. "Nebyla tam žádná chemie," uvedl Jackson. "Vypadali spíš jako dva kamarádi na procházce namísto páru vášnivých milenců, kterými měli být." Costner, který měl právo na finální střih, nechal poté snímek upravit do podoby, kterou známe dnes.
Cizí žena v náručí
Až 27 letech od premiéry prozradil Costner, že žena, kterou nese v náručí na filmovém plakátu, není Whitney Houstonová, ale její dvojnice. Ta má na snímku zakrytou tvář, aby mohla ukázat strach, který postava prožívá. Definitivní fotografii, jež byla později použita na filmovém plakátu, vybral sám Costner.
Navždy tě budu milovat
Film je pochopitelně známý monumentální skladbou I Will Always Love You. Jako emocionální vyvrcholení celé podívané vybral skladbu Costner - fanoušek country. Myšlenka, aby Houstonová začala pět a capella, pochází také od Costnera. Původní skladbu napsala a nazpívala už v roce 1973 Dolly Parton.
Kasovní trhák
V roce 1992 šlo o druhý nejvýdělečnější film na světě, hned po snímku Aladin. S náklady kolem 25 milionů dolarů se snímku podařilo celosvětově vydělat téměř půl miliardy dolarů.
Sedm zlatých malin
Zatímco kritici nešetřili herce, scenáristu ani režiséra, publikum si film zamilovalo. A to natolik, že se tvůrci mohli přenést i přes sedm nominací na Zlatou malinu - ceny pro nejhorší film.
Osobní strážce v Simpsonových
Parodie scény, kdy se Kevin Costner v roli Franka Farmera prodírá s Whitney Houstonovou (Rachel Marronové) v náručí bouřícím davem, se dokonce objevila v seriálu Simpsonovi, konkrétně v epizodě „Mayored to the Mob“. Ve stejném díle Homer prochází tréninkem na bodyguarda, zatímco jeho školitel velmi nevkusně zpívá I Will Always Love You.
Poslední rozloučení
Snímek utužil vztah mezi Costnerem a Houstonovou do té míry, že herec byl požádán zpěvaččinou rodinou, aby promluvil na jejím pohřbu v roce 2012.
Pokračování s princeznou Dianou
Costner prohlásil, že pracoval na pokračování snímku, v němž by se v hereckém debutu a v částečně autobiografické roli objevila princezna Diana. Její tragická smrt v roce 1997 přišla jen během několika dní poté, co dostal do ruky první návrh filmu.
Tragická nehoda
Při natáčení tragicky zahynul jeden člen týmu. Řidič Bill Vitagliano byl rozdrcen při nehodě dvou jeřábů osvětlovací techniky. Bylo mu 33 let.