Osmany Laffita přiznal, že s manželem už nesdílejí společné ložnice

Původem kubánský módní návrhář Osmany Laffita se netají tím, že jeho životní styl je tak trochu extravagantní a nebojí se vystupovat z davu. A to i tím, jak to mají s partnerem Guyem Pascalem Gheysensem zařízené u nich doma. „My žijeme jako král a královna,“ říká Laffita k jejich životu ve středočeském Nižboře, kde se usadili ve zrekonstruované hvězdárně.
Výjimečné bydlení ale není to jediné, co Laffita myslí tím, že žijí jako královský pár. Díky rozlehlosti jejich sídla si totiž mohou dovolit každý vlastní prostor a soukromí. „Spávali jsme spolu. Ale já mám psa a on kočku. Já jsem astmatik, mě ta kočka s*re. Furt se motá všude. Jeho zase s*re můj pes, protože prdí a chrápe,“ rozvyprávěl se o oddělených ložnicích návrhář v pořadu Show Jana Krause. „A ještě koukám na televizi do 1 v noci. On ne. On je jako panenka, která když stojí, má otevřené oči. A když ji položíte, tak je zavře. Takže on je v 9 večer KO. Stále prudil, až jsem mu řekl: ‚Miláčku, máme tady dost pokojů. Já se vystěhuju. Jdu se svým pejskem do jiného pokoje, až budeš chtít, pošli mi telegram‘,“ říká se smíchem.
Kromě toho ale Laffita na svého muže pěje samou chválu. „On vždy uspokojuje mé nároky,“ pochvaluje si s tím, že tím samozřejmě myslí i finanční potřeby, které má. Největší investicí byla bezpochyby právě jejich hvězdárna. „Já viděl tu hvězdárnu a říkal jsem mu: ‚To je můj dům, to chci‘. On říkal, že to je totální ruina. A já jsem mu říkal: ‚Stále mi opakuješ, že jsem hvězda. A kde bydlí hvězda?‘. Byla to totální ruina. Manžel byl mladý hezký a bohatý a teď je chudý, tlustý a ošklivý. Protože jsem mu všechno sebral,“ vtipkuje módní návrhář.
O další zvelebování jejich domova se ale Osmany stará sám. „Já se starám o zahradu. On se stará o to, aby vše bylo tak, jak já si přeju. Ale on je líný. Když je léto a já makám na zahradě, tahám kámen, chci pomoct, tak on sedí, pije víno a říká: ‚Ty jsi chtěl zahradu. Já bych dal beton všude.‘ Ale pak se mu líbí, jak to mám hezky udělané,“ dodal spokojeně.