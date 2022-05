Návrhář Osmany Laffita přiznal trauma z dětství. V pěti letech ho znásilnili

"Mluvím opravdu o velmi citlivých situacích. Zažil jsem velice traumatickou věc, o které donedávna nevěděl ani můj manžel," přiznal na úterním křtu své knihy Osmany Laffita. Za to, že je jeho biografie s názvem Svlečený tak otevřená, vděčí spisovatelce Radce Červinkové, která podle jeho slov působila jako psycholog.

Traumatem, které Laffita zmiňuje, je sexuální napadení, jehož se jako dítě stal obětí. "Byl jsem v pěti letech znásilněný. Bylo to pro mě těžké překonat. Bál jsem se jít i do školy, všude jsem viděl nebezpečí," přiznal kubánský návrhář. Podle svých slov je rád, že publikace vychází pouze v češtině, jelikož se informace nedostane k jeho mamince, která stále žije na Kubě. O hrůzném zážitku svého syna prý dodnes nemá tušení.

Není to ale jediná vážná věc, o kterou se s čtenáři knihy podělí. Laffita se prý dodnes těžko vyrovnává se smrtí svého bratra a otce. "Spousta věcí zůstala ve vzduchu, hodně věcí jsme si nestihli říct. Myslím, že nyní by na mě byl pyšný. Jednou si to všechno řekneme," dodal se slzami v očích.

Sedmapadesátiletý Laffita vystudoval uměleckou akademii v Havaně a pracoval v módním magazínu. V roce 1987 se přestěhoval do tehdejšího Československa. V roce 1999 začal pracovat jako módní návrhář na volné noze a v současnosti vyrábí i vlastní kosmetiku. S partnerem Guyem P. Gheysensem žijí v Nižboru nedaleko Berouna, kde obývají budovu bývalé hvězdárny.