Podnikatelka Ornella Koktová se netají tím, že jsou jí věci mezi nebem a zemí blízké. Věří na horoskopy a různá znamení. I proto si je jistá, že to, co se přihodilo během štědrovečerní večeře o právě uplynulých Vánocích, bylo setkání s duchem milované babičky. O tomto zážitku se rozpovídala v podcastu, který má s kamarádkou Agátou Hanychovou.
Ornellu Koktovou navštívil o Vánocích duch mrtvé babičky. "Nebála jsem se," říká
Velmi zvláštní zážitek za sebou má Ornella Koktová, která je přesvědčená, že o Vánocích ji a její rodinu navštívila babička, kterou minulý rok pochovala.
„Byli jsme u tý večeře ve fázi, kdy už jsme jedli řízek se salátem a najednou cink cink. Na knihovně mám asi tři vázy, aby je děti nemohly rozbít. Všichni jsme seděli u stolu,“ začala své vyprávění Ornella s tím, že nikdo jiný v domě nebyl. Jako hudební podkres měla rodina puštěné koledy, takže si zpočátku myslela, že cinkání, které slyší zní z reproduktorů. Jenže to tak nebylo. „Pak už to slyšeli všichni a já si byla jistá, že to je babička. V tu chvíli, kdy jsem to řekla, tak to přestalo. Dokonce jsme vstala k tý váze, abych se podívala, co by to mohlo být. Ale ta váza byla hned u obrázku, kde jsme já s tou babičkou. Zajímavý bylo, že jsem se vůbec nevystrašila,“ pokračovala v historce.
S jejím názorem, že se jedná o ducha babičky prý souhlasil i Ornellin manžel Josef Kokta. „Děsivý pak bylo, že Quentin na ni začal mluvit, jako by tam byla. Byl to vážně silný zážitek,“ svěřila se Koktová, která byla na babičku hodně fixovaná. Po Vánocích začala pátrat a zjišťovat, co by za nezvyklou situací mohlo být.
„Svěřila jsem se kamarádce, která říkala, že když jí před šesti lety v únoru zemřel táta, tak ten rok o Vánocích začal zvonit vybitý telefon, který za svého života používal. Když to pak kontrolovali, tak byl opravdu vybitý a vypnutý. Prý se to ty první Vánoce po odchodu někoho milovaného stává,“ je si jistá Koktová tím, že šlo opravdu o vzkaz z onoho světa.