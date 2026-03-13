Asi těžko by se našel někdo, kdo ještě nezaregistroval válku mezi Agátou Hanychovou a Ornellou Koktovou. Spor začal poté, co Ornella na oslavě svých narozenin představila nový projekt. Agáta se urazila, že nebyla dopředu informována. A i když to napřed vypadalo, že se přes to přenesou a jejich společný podcast bude pokračoval, v pondělí Ornella oznámila, že odchází, a peklo začalo nanovo.
„Ornella je podrazák!“ Monika Binias se v kauze postavila za Agátu Hanychovou
Válka mezi Agátou Hanychovou a Ornellou Koktovou v posledních dnech plní stránky médií. Každá z bývalých kamarádek má na své straně nejen svoje věrné fanynky.
Spor mezi dvěma showbyznysovými hvězdami je tak předmětem diskusí na sociálních sítích. A příležitost se k tomu vyjádřit si nenechala ujít ani Ornellina matka Monika Binias. Není tajemstvím, že vztahy mezi ní a její dcerou jsou na bodu mrazu, a tak asi nikoho nepřekvapilo, na čí stranu se postavila. „Agáta opravdu nikdy nebyla moje krevní skupina, to se nikdo nemusí bát,“ řekla Blesku Binias. „Já mám ale ráda pravdu. A i když někoho nemám ráda, avšak pravda je na jeho straně, tak bych byla debil, kdybych tvrdila opak – Agáta je v právu,“ tvrdí rozhodně. „Ornella je podrazák! Celý život byla podrazák. Dokud někoho potřebuje, tak je milá, úžasná, dechberoucí. Jakmile ale zjistí, že vás již nepotřebuje, tak vás kopne do p*dele s takovou grácií jako mě,“ politovala se Ornellina matka.
Dalším, kdo se rozhodl přihřát si vlastní mediální polívčičku na této kauze, je Agátin bývalý partner Jaromír Soukup. Ten se pochopitelně postavil za Ornellu. A to i přesto, že tvrdí, že Koktovou v podstatě nezná. „Přesto si celkem dobře dovedu představit, co ji vedlo k ukončení kontaktů osobních i pracovních s Aguškou Dopita Hanychovou,“ rozpovídal se Soukup na své placené platformě. A pustil se i do popisu toho, jak se matka jeho dcery Rozárky chová.
„Telefonáty v sedm ráno by byly asi to nejmenší. Horší je, že Aguška se domnívá, že každý se proslavil nebo zbohatl díky ní. A to úplně každý, koho potká. A neváhá to říkat stále dokola, což se dlouhodobě vydržet dá jen těžko,“ naráží na to, co Agáta sama nepopírá a často veřejně říká. „Když k tomu připočteme verbální agresivitu, když je Aguška pod vlivem, a s tím související nekonečné agresivní a nepříjemné telefonáty, celkem chápu Koktovou. Tedy chápu její tvrzení, že musela volit mezi duševním zdravím a penězi,“ uzavřel své zamyšlení.
