V pondělí vypustila podnikatelka Ornella Koktová do českého šoubyznysu bombu v podobě odchodu z podcastu, který více než dva roky natáčela s influencerkou Agátou Hanychovou. K celé věci dlouho mlčela, to se ale nedá říci o Hanychové, která se vyjadřovala hned několikrát. A z pohledu Koktové šíří lži. Snad i proto se rozhodla promluvit a nabídnout také svůj pohled na celou záležitost.
„Překročila všechny hranice,“ říká Koktová ke sporu s Hanychovou a odchodu z podcastu
Spor mezi bývalými kamarádkami a kolegyněmi Agátou Hanychovou a Ornellou Koktovou se nadále vyostřuje. A zatímco Hanychová dává jedno vyjádření za druhým, Koktová se snažila mlčet. Až doteď.
Sama prý do poslední chvíle netušila, že udělá tak rázný krok. „Ta chvíle proběhla v pondělí dopoledne. Neplánovaně nastala mezi námi situace, která už z mého pohledu překročila všechny hranice. Došla jsem do bodu, kdy jsem si řekla, že nejsem schopná s takovým člověkem sedět u jednoho stolu a koukat se mu do očí,“ popsala své pohnutky v rozhovoru pro deník Blesk. Tam také řekla, že atmosféra houstla už delší dobu. „Ten podcast byl od začátku postavený na tom, že je to zábava, že se kámošky sejdou u kafe a povídají si. A tohle během posledních měsíců pomalu vyprchávalo.“
Je si prý vědoma i toho, že nepříjemná atmosféra se propisovala do pořadu a všimli si toho i diváci, kteří jim měsíčně platí 6 eur. O tom, co přesně se dělo, ale mluvit nechce. „Jsou to interní věci, které se děly v zákulisí, které nikdo z veřejnosti neviděl. Já o nich nebudu mluvit, protože se nechci snižovat na úroveň, abych ji napadala. Ve své podstatě jí jinak přeji do života štěstí, ale nejsem člověk, který bude sedět u toho stolu jenom kvůli výdělku,“ stojí si za svým rozhodnutím Ornella.
Vyjádřila se k i tomu, co Hanychová poslední dny rozdmýchává, a sice to, že podle Agátiných slov musí Ornella platit vysoké částky ještě následující dva měsíce. Zmínila také to, že ji Ornella s manželem donutili nevýhodnou smlouvu podepsat. „My máme mezi sebou smlouvu od začátku. Agáta už ji porušila v několika bodech, protože odhaluje její znění. Takže já nic vynášet nebudu…“ dodává s tím, že je možné, že i ona časem bude mít svůj podcast. Rozhodně to ale nebude hned. „Neříkám, že se nic dít nebude, ale určitě nebudu dělat nějaké unáhlené kroky natruc a narychlo šít podcast horkou jehlou. To není můj styl.“