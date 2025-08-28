Operace syna Karlose Vémoly se odkládá. Malý Arnie skončil s horečkami v nemocnici

Syn bojovníka Karlose Vémoly a jeho manželky Lely měl v pondělí podstoupit dlouho plánovaný lékařský zákrok. Operace se ale nakonec neuskuteční – malý Arnie onemocněl a dostal vysoké horečky.
Čtyřměsíční syn Karlose a Lely Vémolových měl podstoupit plánovanou operaci ledvin. Zákrok se však neuskuteční, protože Arnie dostal vysoké horečky a musel být hospitalizován. Lékaři nyní provádějí potřebná vyšetření, rodiče věří, že vše dobře dopadne.
„Takhle jsme dopadli. Místo plánované operace v pondělí, na kterou jsme dlouho čekali, malý Arnie si to vybral jinak. Má vysoké teploty, zjišťujeme proč a operace musí být odložena,“ sdělila Lela Vémola na sociálních sítích. Dodala, že musela v noci vyhledat lékařskou pomoc: „V noci jsme byli v nemocnici, jsme na kapačkách, jdou se dělat všechny testy.“
Arnie má od narození zdravotní komplikace spojené s ledvinami a zákrok měl jeho potíže vyřešit. Už dříve byla operace posunuta, původně kvůli prázdninovému režimu nemocnice. „Trošku se nám to posunulo, protože v nemocnici mají prázdniny. Ale to je dobře, protože já chci, aby ještě trochu nabral, aby byl silnější a pevnější,“ uvedla Lela v rozhovoru pro Super.cz.
Maminka tří dětí přiznala, že poslední měsíce pro ni nejsou jednoduché, ale snaží se dívat na věci pozitivně. „Arnie má dnes 4 měsíce. Roste nám před očima. Každý den je silnější, zvědavější a jeho úsměv nám dělá celý svět krásnějším. Má ty nejlepší sourozence – Lili a Rockyho,“ napsala na Instagramu. Příspěvky Lely na sociálních sítích vzbuzují u fanoušků velkou odezvu. Často jí vyjadřují obdiv a podporu: „Ať jste zdraví, to je na prvním místě, a klobouk dolů, jaká jste úžasná maminka,“ napsala jedna z fanynek.
Zdroj: Super.cz