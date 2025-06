"Jsem už opravdu vyčerpaná," říká Lela Vémola, která musela podstoupit operaci

Lele i Karlosovi teď nejvíce záleží na tom, aby byl v pořádku jejich syn Arnie. „Je to strašný, on se nám prostě dusí. Přichází to každý den nebo obden. Zničehonic se začne dusit, a pokud by mu člověk nepomohl, nedal mu první pomoc, tak by se nám udusil. Doktoři nemůžou přijít na to, co to je,“ postěžoval si Karlos, jak moc je stav jejich dvouměsíčního syna vážný. Oba rodiče ale věří, že do budoucna to jejich potomka posílí. „Je prý prokázané, že děti, které mají problémy v kojeneckém věku, jsou pak mentálně silnější a jsou zocelenější proti všem životním nesnázím,“ snaží se nevzdávat naděje na šťastný konec.