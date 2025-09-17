Ondřej Brzobohatý už dva roky čeká na spravedlnost

„Budu mluvit jen obecně, protože spis neznám. Ale pokud nejde o případ, kde je těžké dopracovat se pravdy, kdy se nemusí předložit obrovské množství důkazů a podobně, opravdu není příliš obvyklé, aby se soudní řízení táhlo příliš dlouho. Naopak, častokrát rozhodnutí padne už během prvního líčení,“ řekl webu eXtra.cz advokát Mgr. Jakub Drábek, kterého zarazilo, že soud už trvá dva roky. Za tu dobu se bývalá miss k jednání nedostavila ani jednou osobně, na rozdíl od svého bývalého muže, který se účastní pravidelně, i když mu projednávané téma rozhodně není příjemné.