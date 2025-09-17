Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Ondřej Brzobohatý už dva roky čeká na spravedlnost

Ondřej Brzobohatý
Ondřej BrzobohatýFoto: Profimedia
Ondřej Brzobohatý
Ondřej BrzobohatýFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Na dnešek je naplánované další stání ve sporu, v němž Ondřej Brzobohatý žaluje svou bývalou manželku Taťánu Kuchařovou. Na rozsudek už čeká dva roky.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Asi nikoho nepřekvapí, že se soudní spory táhnou nekonečně dlouho. Ten, který vede hudebník Ondřej Brzobohatý se svou bývalou manželkou Taťánou Kuchařovou, ale už trvá více než dva roky, což zaráží i odbornou veřejnost. Podle advokátů není důvod, aby dnes nepadl rozsudek.

Ondřej Brzobohatý
Ondřej Brzobohatý

„Nemusí se dělat takové kraviny,“ rýpl si Brzobohatý do Kuchařové kvůli rozvodu

Celebrity

Brzobohatý podal občanskoprávní žalobu na svou bývalou ženu za to, že se dle jeho mínění rozhodla zničit jeho soukromou i profesní pověst řadou nepravdivých tvrzení. Podle nich má být Ondřej transsexuální, neplodný apod. To vše uvedla v církevní žalobě pro anulaci jejich sňatku a jejíž znění podle Brzobohatého předala médiím a chtěla, aby byla zveřejněna. To Kuchařová samozřejmě odmítá. Celou věc tak dostal na stůl samosoudce Martin Trepka. A i když už vydal předběžný právní závěr, který dává za pravdu Brzobohatému, soud se stále odročuje na další stání. 

„Budu mluvit jen obecně, protože spis neznám. Ale pokud nejde o případ, kde je těžké dopracovat se pravdy, kdy se nemusí předložit obrovské množství důkazů a podobně, opravdu není příliš obvyklé, aby se soudní řízení táhlo příliš dlouho. Naopak, častokrát rozhodnutí padne už během prvního líčení,“ řekl webu eXtra.cz advokát Mgr. Jakub Drábek, kterého zarazilo, že soud už trvá dva roky. Za tu dobu se bývalá miss k jednání nedostavila ani jednou osobně, na rozdíl od svého bývalého muže, který se účastní pravidelně, i když mu projednávané téma rozhodně není příjemné. 

Reklama

Určitě tak doufá, že dnes by mohl padnout rozsudek, aby tuto kapitolu svého života mohl hodit za hlavu. Ostatně už i církevní soud dospěl k rozhodnutí a i tam Kuchařová odešla s nepořízenou. 

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama