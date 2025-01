„Nemusí se dělat takové kraviny,“ rýpl si Brzobohatý do Kuchařové kvůli rozvodu

Podle Brzobohatého není tak složité vyjednat zrušení církevního sňatku a dostat povolení k další svatbě. Stačí to prý projednat s arcibiskupstvím. „A to jim většinou vyjde vstříc. Nemusí se kolem toho dělat takové kraviny,“ neodpustil si malý šťouchanec do bývalé partnerky v pořadu Show Jana Krause. Tam také přišla řeč na jeho současné manželství a na to, že se nyní projevuje více svobodně, i co se týká jeho vzhledu. Brzobohatý například miluje nošení prstenů. Což mu moderátor Jan Kraus závidí, protože si to prý se svými krátkými prsty nemůže dovolit.