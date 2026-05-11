Fotbal patří mezi nejpopulárnější sporty u nás a asi těžko by se našel někdo, kdo by na něj neměl nějaký názor. K nejsledovanějším zápasům patří vždy derby pražských „S“, tedy utkání mezi Spartou a Slávií. A právě tohle se o uplynulém víkendu zvrhlo v pořádný skandál, když jen pár minut před koncem vtrhli na hrací plochu fanoušci Slávie a napadli dva hráče hostující Sparty. Celou věc řeší nejen vedení klubů, ale hojně i celebrity.
„O cti vědí kulový,“ rozčiluje se Suchánek a další celebrity po skandálu na derby
Tohle měl být fotbalový svátek, místo toho přišel naprostý kolaps a ostuda, která rezonuje celým Českem. Derby pražských „S“ se v závěru proměnilo v chaotickou scénu, když na trávník vtrhli fanoušci Slavie a napadli sparťanské hráče. K incidentu se okamžitě začaly vyjadřovat známé osobnosti a jejich slova jsou nekompromisní – mluví o hanbě, selhání i naprosté ostudě.
Jedním z těch, kdo byl přímo na stadionu, je herec Michal Suchánek, který se o svůj názor podělil na sociálních sítích. „Absurdní. Tenhle večer si přijeli užít fandové z celý země, jenomže ti ze severu všem zkazili mnohem víc, než jen tenhle večer, protože věrnost, síla, čest. O cti vědí kulový,“ rozčiluje se Suchánek. Na fotbalu byl spolu se svým synem Jáchymem. Ani on nešetří kritikou. „Nikdy v životě jsem se za sebe nestyděl tak, jako dneska tím, že fandím Slavii Praha. Je to naprostá ostuda a hanba, až je mi z toho do breku. Vypadáme jak totální burani,“ napsal syn oblíbeného komika.
Že fotbal není jen mužskou záležitostí, dokazuje modelka Andrea Bezděková. I ji sobotní incident šokoval. „Nad tím, co se začalo odehrávat na samém konci, nám zůstával rozum stát. Neměli jsme tušení, co se děje. Absolutní fanouškovské selhání, které připravilo svůj vlastní tým o výhru a ještě ho poslalo na pranýř,“ napsala na svůj profil k fotce z hlediště. Mezi další rozčílené fanoušky se zařadil i moderátor Libor Bouček. „Mohli slavit titul, ale měl se hlavně slavit fotbal… ubohý. Ostuda,“ napsal Bouček.
Mezi výrazné osobnosti, které celoživotně fandí Slávii, patří i bývalý starosta Pavel Novotný. Ani jeho tak konec sobotního zápasu nemohl nechat chladným. „Půl hodiny létaly z kotle ACS dělobuchy na tribunu vedle. Světlice, co přiletěla vedle Chorase, ho trefit, skončí to kontumací pro nás. A my klesneme na úroveň nemyté, sparťanské lůzy. Strašná ostuda, protože naši radikálové jsou lepší lidé než jejich. Teď se to bude zle obhajovat,“ posteskl si na Facebooku Novotný.
Rýpnutí do nesmiřitelného soupeře si nemohl odpustit letitý Sparťan, bývalý fotbalista Tomáš Řepka. „Slavie si pro tuto ostudu šla delší dobu! Jejich prezentace, vystupování a prohlášení… Titul za každou cenu a klidně přes mrtvoly se včera naplnil. Pan Tvrdík a spol jsou za to zodpovědní. Za to jak prezentují klub bez jakékoli pokory a sportovní úcty k soupeři. Je to vizitka doby, ve který žijeme. Netvrdím, že jsem byl vždycky slušňák, šlo mi vždycky o výsledek a vypustil bych na hřišti duši, ale tohle je mimo veškerý kategorie. A nepodporoval bych to nikdy a u žádného týmu. Je to zklamání!“
