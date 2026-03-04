Ještě před pár týdny se mohlo zdát, že ostře sledovaný soudní spor mezi hudebníkem Ondřejem Brzobohatým a jeho exmanželkou, bývalou miss Taťánou Kuchařovou skončil. Soud totiž dal za pravdu Brzobohatému a jeho bývalá žena se mu musí omluvit a zaplatit odškodné. Modelka, která na soudní jednání na rozdíl od svého expartnera ani jednou nepřišla, se dosud příliš nevyjadřovala. Před pár dny ale odhalila, že soud bude pokračovat.
„Ještě to není za mnou,“ řekla Kuchařová o soudu s Brzobohatým a naznačila pokračování sporu
Více než dva roky se táhl soud mezi Ondřejem Brzobohatým a Taťánou Kuchařovou, který začátkem letošního roku skončil nepravomocným rozsudkem. Bývalá Miss World nyní naznačila, že se k soudu chystají znova.
„Kdyby to bylo za mnou, tak bych si opravdu velmi oddychla, ale obávám se, že ještě není, takže uvidíme. Ale tohle období, jak už jsem to říkala mnohokrát, beru jako skvělou zkoušku svojí psychické odolnosti a myslím, že to zvládám velmi dobře,“ řekla Kuchařová pro webový magazín eXtra.cz. Potvrdila tím tak to, že se odvolala proti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 2, podle kterého se musí omluvit a zaplatit svému exmanželovi čtvrt milionu odškodného. Brzobohatý se na oplátku dle verdiktu soudce Trepky bude muset omluvit za to, že bez důkazů osočil exmanželku z toho, že znění církevní žaloby šířila do médií za účelem poškodit jej.
Právě k církevní žalobě, pomocí které se Kuchařová domáhala zneplatnění jejich sňatku, se Brzobohatého právní zástupce vyjádřil ve své závěrečné řeči. „Musím zde uvést i zjištění Metropolitního církevního soudu obsažené v odůvodnění jeho rozsudku, kterým byla podaná žaloba žalované na určení kanonické neplatnosti uzavřeného církevního sňatku mezi žalovanou a žalobcem v celém rozsahu zamítnuta, a to konkrétní zjištění, že někteří svědci žalované byli z její strany ovlivňováni, a proto nelze k jejich svědectví přihlížet,“ Mgr. Robert Vladyka.
I když tedy Kuchařová v podstatě prohrála oba soudy, snaží se působit vyrovnaným a spokojeným dojmem. V rozhovoru naznačila také to, že je po jejím boku už delší dobu nový partner. „Mám se strašně dlouho už velmi dobře a jsem za to velmi vděčná,“ řekla tajemně bez další podrobností. Prozradila však, že co se seznamování týká, je poměrně staromódní. „Nejsem ten typ, který by se chtěl seznamovat přes Instagram nebo přes nějaké sociální sítě či seznamku. To opravdu ne,“ říká rázně.