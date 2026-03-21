Sňatek Václava Havla a Dagmar Veškrnové patří k těm, které v české společnosti vyvolaly mimořádně silné reakce. Část veřejnosti nesla nelibě, že se svatba konala pouhých jedenáct měsíců po smrti Olgy Havlové. Jiní zase zpochybňovali, zda se k ikoně disentu hodí herečka, jejíž kariéra vrcholila v období normalizace. Dagmar Havlová se však ke své předchůdkyni vždy stavěla s respektem a pro Václava Havla se postupně stala nejbližší oporou. Herečka a bývalá první dáma dnes slaví 73. narozeniny.
Od hvězdy normalizačních filmů k nejdiskutovanější první dámě. Dagmar Havlová slaví 73
Dagmar Havlová prošla cestou od úspěšné herečky přes roli první dámy až po návrat na hereckou scénu – a dodnes patří k nejvýraznějším osobnostem českého veřejného života.
Druhá první dáma samostatné České republiky se narodila 22. března 1953 v brněnských Židenicích. Vyrůstala v prostředí blízkém umění – její otec byl hudební skladatel. Po základní škole zamířila na konzervatoř a následně pokračovala na Janáčkově akademii múzických umění, kterou dokončila v roce 1975.
Rychlý vzestup mezi hvězdy
Ještě během studií si jí všiml režisér Juraj Herz, který jí dal příležitost ve filmu Holky z porcelánu. Debut mladé herečky zaujal diváky i kritiky a odstartoval její úspěšnou kariéru. Za svůj výkon získala i ocenění, například Malé zlaté slunce na festivalu v Trutnově.
Krátce poté se vdala za spolužáka Radvíta Nováka a o rok později se jim narodila dcera Nina. Veškrnová se rychle zařadila mezi vyhledávané herečky. V závěru 70. let se objevila ve filmech jako Zítra to roztočíme, drahoušku…!, Jak se točí Rozmarýny nebo Holka na zabití, kde dostala hlavní roli.
Vedle filmové kariéry se výrazně prosadila i na divadelní scéně. Začínala v Brně v Divadle Husa na provázku, později přesídlila do Prahy, kde působila v Divadle Jiřího Wolkera a následně v Divadle na Vinohradech. Na začátku 80. let se její manželství rozpadlo, herecká kariéra však pokračovala dál.
Od herečky k první dámě
V dalších letech se objevila i v televizních projektech, například v seriálech Chobotnice z II. patra nebo Cirkus Humberto. Po revoluci ji diváci znali také jako paní Bajzovou ze seriálu Bylo nás pět. Výraznou roli ztvárnila i ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntag.
Osud jí však připravil nečekaný obrat. S Václavem Havlem se znala už od roku 1989, kdy se potkali na večírku v Divadle Semafor. „Nenapadlo mě nic jiného, než že jsem je představil,“ vzpomínal později Jiří Suchý. V té době byl ale Havel ženatý s Olgou, která v roce 1996 zemřela. Podle vzpomínek svého okolí ho před smrtí nabádala, aby nezůstával sám.
Havel se s Dagmar Veškrnovou postupně sblížil. Herečka mu byla oporou i v době, kdy čelil vážným zdravotním komplikacím. Jejich vztah ale vyvolával silné reakce veřejnosti i médií. Přesto se v lednu 1997 vzali a Dagmar se stala první dámou.
Pod drobnohledem veřejnosti
V nové roli čelila neustálé pozornosti médií. Kritiku sklidila například za situaci během prezidentské volby v roce 1998, kdy vypískala příznivce Miroslava Sládka, kteří uráželi jejího manžela. Sama to vnímala jako spontánní reakci na nepřijatelné chování.
Společně s Václavem Havlem založila nadaci Vize 97, která se věnuje podpoře lidských práv a vzdělávání. Po skončení jeho prezidentského mandátu se postupně vracela k herectví a zároveň se starala o manžela až do jeho smrti. Po jeho odchodu organizovala poslední rozloučení a osobně uložila jeho urnu do rodinné hrobky.
Návrat na scénu
V dalších letech se znovu objevovala před kamerou i na divadle. Z rolí mladých žen se posunula k charakterovým postavám – zahrála si například v seriálu Sanitka II, pohádce Šťastný smolař nebo ve filmu Vlastníci.
Havlová v současné době v divadle aktivně nehraje. Z Divadla na Vinohradech odešla po 43 letech, stálé angažmá ukončila v září 2019 a následně ukončila i hostování, přičemž definitivně odešla do divadelní penze. Poslední rolí byla Klára v Návštěvě staré dámy. Vede Nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Nadace působí hlavně v oblasti sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní.
Bývá často označována za jednu z nejkontroverznějších prvních dam. Diskuse vyvolává i její údajný podpis Anticharty, na který si podle svých slov nevzpomíná. Ať už jsou názory na ni jakékoli, jedno zůstává zřejmé – Václav Havel v ní měl po boku silnou a oddanou partnerku.