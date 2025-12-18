V roce 2011 připadlo datum 18. prosince na zlatou adventní neděli. A právě v ten den zemřel ve věku 75 let bývalý prezident Václav Havel. Jeho druhá manželka Dagmar Havlová u něj byla do poslední chvíle. A v tento den tak sdílela vzpomínku na svého muže. „Nezapomínám, neboj. Nikdy. A na nic,“ napsala stručně ke společné fotografii.
„Nezapomínám, neboj,“ vzkázala Dagmar Havlová 14 po smrti svému manželovi Václavu Havlovi
Právě dnes, 18. prosince, uplynulo 14 let ode den, kdy zemřel bývalý prezident Václav Havel. Toto datum je pochopitelně velmi těžké pro jeho druhou manželku Dagmar Havlovou.
V roce 2011 připadlo datum 18. prosince na zlatou adventní neděli. A právě v ten den zemřel ve věku 75 let bývalý prezident Václav Havel. Jeho druhá manželka Dagmar Havlová u něj byla do poslední chvíle. A v tento den tak sdílela vzpomínku na svého muže. „Nezapomínám, neboj. Nikdy. A na nic,“ napsala stručně ke společné fotografii.
Václav Havel byl kromě politika také dramatikem. Jeho život byl úzce spjatý se ženami. Ty se kolem něj točily celý život a on se jejich přízni nijak nebránil. Svou první manželku Olgu Havlovou odloudil herci Ladislavu Trojanovi. „On byl Václav už tehdy velice zajímavý a sečtělý intelektuál. Vadilo mi, že mi Olgu přebral takový mladíček, nakonec jsem ale šel z cesty a oběma jsem to přál,“ zavzpomínal po letech Trojan na to, jak přišel o svou tehdejší přítelkyni.
Ani v manželství s Olgou se ale nevzdal pletek s jinými ženami. „Na Václavovi není nejstrašnější, že má ty svoje ženský, ale že mi o nich musí hned povědět,“ řekla k jeho zálibě v ženách Olga Havlová. Ještě za jejího života si Havel začal se svou druhou ženou, herečkou Dagmar Veškrnovou, kterou si vzal necelý rok po Olžině smrti, 4. ledna 1997.
A jak bylo u Havla už zvykem, věrný nebyl ani ve svém druhém manželství. Díky Tajné knize, kterou v roce 2011 vydala spisovatelka Irena Obermannová, se celý svět dozvěděl o tom, že Václav Havel s ní měl mít poměr. A přestože on sám pak veřejně vztah popíral, Obermannová si za svými slovy dodnes stojí.
Mohlo by Vás zajímat: Spotlight Aktuálně.cz – Nora Fridrichová
Zdroj: Instagram Dagmar Havlové