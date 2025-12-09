Alena Antalová patří k nejvýraznějším slovensko-českým herečkám. Je vnučkou významného scénografa Slovenského národního divadla a pochází z kulturně bohémské rodiny – což pro ni jako pro malé, introvertní dítě bývalo paradoxně spíše důvodem k ostychu. Stejně jako fakt, že chodila na hodiny herectví. Diváci si ji ale nejvíce pamatují z televizních seriálů Četnické humoresky či Pojišťovna štěstí, ale její největší talent se projevil na jevišti Městského divadla Brno. Za roli Markétky v Mistru a Markétce získala Cenu Thálie v kategorii Talent roku.
Od Četnických humoresek k životu v maringotce a nečekanému těhotenství: Jak dnes žije Alena Antalová?
Měla čerstvou Thálii, skvěle našlápnutou kariéru a diváci ji milovali. Přesto herečka Alena Antalová udělala něco, co nikdo nečekal – opustila divadlo, sbalila kufry a utekla s cirkusem. Navíc za mužem, kterého znala sotva pár měsíců. Jeviště vyměnila za vůni pilin, popcornu a kočovný život, aby se po čase úplně nečekaně znovu vrátila na scénu. Co dělá herečka a máma čtyř dětí dnes?
Útěk z divadla: Tři roky s vůní popcornu a pilin
Navzdory televizním úspěchům a čerstvě získané Thálii se Antalová rozhodla pro radikální životní změnu: na tři roky utekla k cirkusu. Za vším byla láska – zamilovala se do Jiřího Berouska, potomka slavného cirkusového rodu, který udržuje tradici už 300 let. Protože jako jediný syn nemohl opustit rodinné povinnosti, odešla za ním Alena. „Toto byla jedna z těch věcí, kdy jsem věděla, že prostě musím odejít, musím dát výpověď. Já vlastně v cirkuse nebyla ani jako malá a potom se mi stalo toto,” zavzpomínala Alena. Tři cirkusové sezony prožila kočovně, v maringotce. Cirkusové vlohy v sobě nenašla, hadí žena ani provazochodkyně se z ní nestala, a tak dělala to, co bylo zrovna potřeba: prodávala lístky na kase, popcorn v bufetu, a když bylo potřeba, bez váhání zaskočila za klávesáka v cirkusové kapele. Plnila si své dětské sny, užívala si svobodu a přitom obdivovala upřímnost a ryzost cirkusových artistů, kteří riskují život s každým vystoupením – něco, co v herectví zažít nelze.
Stesk po divadle zvítězil
Ačkoliv se snažila žít naplno cirkusovým životem, stesk po divadle byl nakonec silnější. „Najednou se mi strašně zastesklo po divadle, až se mi žaludek sevřel. Jirka se mnou nemohl odejít, jako jediný syn měl zodpovědnost, ani jeden trénink se zvířaty nevynechal. To se mi na něm právě líbilo,“ uvedla později. A protože Berousek rodinnou tradici opustit nemohl, vrátila se Alena do Brna sama. Rozešli se ale v dobrém a dodnes se rádi vidí.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Dcera Mihulové a Kachyni se na kumšt nedala. Pracuje jen pár hodin týdně a vydělává miliony
Rodinné štěstí našla za plotem
Osudovým mužem se pro ni nakonec nestal krotitel šelem, ale stavař Josef Juráček. Seznámila je kamarádka Veronika, u které Pepa právě stavěl plot. Alena, věčná spontánní duše, otěhotněla pouhý měsíc po seznámení. „Vzali jsme to hopem, ale nebylo na co čekat,“ směje se. S Josefem vychovávají čtyři děti – Alenu, Elenu, Jana a Marii. „Po dvou vílách, po těch krásných hodných holčičkách, se narodilo něco šíleného. Kdybychom začali s chlapci, máme jedináčka,” vypráví Alena se smíchem, když přijde řeč na jejího jediného syna. Dnes je z Jana téměř dvoumetrový mladý muž, který jediný podědil po mamince umělecké vlohy. Studuje divadelní obor na gymnáziu a má za sebou úspěšný konkurz do divadla. Když přijde řeč na stabilitu hereččina manželství, často říká, že stojí hlavně na tom, že Josef není „od fochu“. S radostí ji doprovází do divadla, ale sám žije pevně ve světě stavebnictví. Antalová považuje čtyři děti s jedním mužem za svůj největší životní úspěch – a malou raritu. Navíc je už „poloviční babičkou“, protože manželův syn z předchozího vztahu má malého syna.
Nová životní kapitola a pět křížků na krku
Antalová je i po padesátce stále aktivní hvězdou Městského divadla Brno. Přestože je herečka v životě velkým introvertem, divadlo pro ni funguje jako terapie – prostředí, kde může bezpečně prožívat emoce a kde si ráda odpočine od svých mateřských povinností. A i když zpěv milovala odjakživa, dlouho v něm neviděla smysl mimo divadelní role. Zlom nastal, když ji během covidové pauzy skladatel a textař Alex Anders viděl zpívat píseň Hany Hegerové v divadelním klipu. Krátce poté jí poslal první šanson, který začínal slovy: „Mám pět křížků na krku…“ – a byla to trefa. Od té chvíle tvoří novou šansonovou dvojici, která pro Antalovou představuje zcela novou životní kapitolu.