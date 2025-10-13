13. 10. Renáta
„Obvinili mě, že ohrožuju lidi,“ vzpomíná Háma na natáčení, které skončilo problémem

Aleš Háma
Aleš HámaFoto: Profimedia
Aleš Háma
Aleš HámaFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Herec a moderátor Aleš Háma byl dlouhou dobou tváří televizní soutěže Taxík. Kromě zábavných historek si z natáčení odnesl i jednu velmi nepříjemnou zkušenost, kdy na něj bylo podáno trestní oznámení.

Televizní soutěže, kde se testují znalosti soutěžících, jsou velmi oblíbené. Mezi takové patřil i Taxík, kde Aleš Háma v roli moderátora řídil taxík, který náhodné cestující nejen dopravil na místo, kam se potřebovali dostat, ale cestou si mohli ještě vydělat. Jednou ale bohužel kvůli televizním pasažérům skončil na policii. 

háma
háma

Háma je nimrod, umí vyrobit i slepé náboje. Dvěma z nich zasáhl Ondřeje Sokola

Celebrity

O nepříjemnou historku se podělil v pořadu Celebrity v autoškole, kde se ho ptali na jeho řidičské zkušenosti a případné prohřešky. „Já jsem bodově strádal jeden rok. Měl jsem jich pět. Bylo to kvůli televiznímu Taxíku a podali na mě trestní oznámení dva inženýři. Jeden byl z Brna a druhý z Prahy,“ začal své vyprávění Háma. Dle jeho vyprávění jim vadil princip pořadu, při kterém si moderátor s pasažéry povídá. „Tvrdili, že se nevěnuji řízení a ohrožuji lidi,“ prozradil herec.

„Ve chvíli, kdy to bylo trestní oznámení, se to muselo řešit. Musely se odvézt záznamy pořadu,“ pobavil svou historkou o tom, jak policisté na DVD sledovali skoro třicet dílů soutěžního pořadu. „Kluci se tam podívali na 27 dílů a našli asi 21 přestupků. Většina z nich byla drobných a nevýrazných. To znamená zastavení na zastávce nebo v nedostatečné vzdálenosti od přechodu pro chodce,“ popsal Háma, který ale zároveň vysvětlil, že to všechno bylo hlavně z technických důvodů kvůli natáčení. 

Nakonec na záznamech našli i něco, za co ho museli pokutovat. „Rozjel jsem se bez pásu na krátký záběr, který natočíš tak, že cukneš dopředu, a pak se to vystřihne,“ přiznal se Háma s tím, že druhou věcí bylo, že za jízdy podal jednomu soutěžícímu telefon, aby si mohl zavolat pro nápovědu, a pak si ho od něj během řízení vzal zpět. To však naplňuje skutkovou podstatu toho, že za jízdy řidič nesmí držet telefonické zařízení. „Šel jsem to řešit na magistrát, ten pán se strašně styděl, ale prý mi prostě musel dát nějakou pokutu,“ zavzpomínal moderátor, který pak prý dal na své sociální sítě ironické vyjádření o tom, jak inženýrům děkuje, za to, že se starají o bezpečnost ostatních, a jak je potřeba, aby takoví lidé byli a hlídali ostatní. Za pár dní jsem šel okolo magistrátu, tam venku kouřil ten úředník a volal na mě pane Háma, tak si představte, že ti dva čůr*ci na mě podali stížnost, že prý jsem vám dal malou pokutu," zakončil historku Háma. 

Zdroj: Celebrity v autoškole

Všechny štítky

