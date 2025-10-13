Nakonec na záznamech našli i něco, za co ho museli pokutovat. „Rozjel jsem se bez pásu na krátký záběr, který natočíš tak, že cukneš dopředu, a pak se to vystřihne,“ přiznal se Háma s tím, že druhou věcí bylo, že za jízdy podal jednomu soutěžícímu telefon, aby si mohl zavolat pro nápovědu, a pak si ho od něj během řízení vzal zpět. To však naplňuje skutkovou podstatu toho, že za jízdy řidič nesmí držet telefonické zařízení. „Šel jsem to řešit na magistrát, ten pán se strašně styděl, ale prý mi prostě musel dát nějakou pokutu,“ zavzpomínal moderátor, který pak prý dal na své sociální sítě ironické vyjádření o tom, jak inženýrům děkuje, za to, že se starají o bezpečnost ostatních, a jak je potřeba, aby takoví lidé byli a hlídali ostatní. „Za pár dní jsem šel okolo magistrátu, tam venku kouřil ten úředník a volal na mě – pane Háma, tak si představte, že ti dva čůr*ci na mě podali stížnost, že prý jsem vám dal malou pokutu," zakončil historku Háma.