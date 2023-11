Háma je nimrod, umí vyrobit i slepé náboje. Dvěma z nich zasáhl Ondřeje Sokola

Myslivost je velkým koníčkem herce a moderátora Aleše Hámy. Tenhle obor s sebou nese i spoustu zajímavých dovedností, například vábení zvěře.

Aleš Háma nemá ani problém vyrobit slepé náboje a tento svůj um dokonce aplikoval při natáčení pořadu Tvoje tvář má známý hlas, který moderoval Ondřej Sokol.

"K představení nového soutěžícího Aleše vznikala obvyklá předtáčka, kdy mu přináším kartonovou maketu s fotkou zpěváka, který mu byl pro úvodní díl určen. Předával jsem mu ji v lese, v hrané scénce, jako že loví, že s vybraným zpěvákem nebude souhlasit, že v rozčilení po mně začne střílet z posedu. Aleš vstřícně nabídl štábu, že nemusí najímat filmové pyrotechniky, protože on umí vyrobit slepé náboje podomácku. A skutečně je vyrobil," prozradil Sokol v rozhovoru pro Magazín DNES.

Zkušený Háma vzal teda střelný prach a plastovou zátku a náboj byl na světě. Jenže z brokovnice vystřelená plastová zátka poměrně dobře supluje razanci projektilu. "V záběru jsem měl podle scénáře na útěku zvolat: 'Aleši, prosím, nestřílej! Ty jsi mě trefil!' Ale pak jsem to volal v důsledku skutečné bolesti," přiznal Sokol.

Od Hámy tehdy schytal hned dvě rány - jednu do dlaně, když si kryl obličej, a druhou do zátylku. "To už byla rána z milosti, asi abych se netrápil," dodal Sokol.