Partnerskou dvojici tvoří tanečník a choreograf Marek Zelinka s herečkou Marií Doležalovou už více než deset let. Dohromady se dali během účinkování v taneční soutěži StarDance a dnes spolu mají dvě děti. Už před let Zelinka dokázal zaujmout svým vzhledem a nezvykle velkým knírem. Dobře pěstěné vousy jsou ale minulostí a dnes Zelinka vypadá zcela jinak.
„Občas tam najdu překvapeníčko,“ říká Marek Zelinka o svém zanedbaném vzhledu
Tanečník Marek Zelinka nikdy nezapadal mezi klasické hezouny. Svou současnou vizáží ale překvapil většinu veřejnosti. Co na to říká jeho partnerka, herečka Marie Doležalová?
Jeho současná vizáž je dle jeho slov tak trochu rebelií proti aktuálním trendům. „Jak všichni dneska se o sebe starají extrémně hodně, mají ty pěkný účesy, tak není špatný, když to někdo dělá úplně opačně,“ rozpovídal se Zelinka v pořadu Show Jana Krause. Moderátora pochopitelně zajímalo, jak je s takovým porostem náročné udržovat dostatečnou hygienu. „Občas tam samozřejmě najdu nějaký překvapeníčko,“ zavtipkoval tanečník. Dlouhé vlasy a vousy mu nepřekážejí ani v odpočinku. „Uložím se jako do mechu,“ říká poeticky.
V rozhovoru došla řeč i na to, jak jeho vzhled přijímá rodina. „Děti to mají rádi,“ je přesvědčený Zelinka. Důležitý je samozřejmě i pohled jeho životní partnerky. „Marie je v tomhle v pohodě, nemá s tím problém. Když jsme jí ale řekl, že bych se v jedný performanci chtěl úplně celý oholit, tak z toho byla taková trošku nervózní, že by to byla velká změna,“ pronesl s úsměvem.
Natrvalo si ale takhle dlouhé vlasy a vousy nechat nechce. Do délky, jakou má teď, vše rostlo zhruba rok. „Já jsem na to ani nesáhnul od tý doby, co to začalo růst. Přiznávám se, že jsem se snažil několikrát ostříhat. Mám svoji kadeřnici a napsal jsem jí, ale vždycky to něco zkomplikovalo. Samozřejmě jsem mohl jít jinam, ale říkal jsem si, že počkám na ni. Před měsícem jsem jí zase psal, ale vždycky ona nemohla nebo já jsem byl pryč,“ popisuje, proč to nechal zajít tak daleko. Diváky v sále pobavila Krausova poznámka, když konstatoval, že jeho host vypadá jako zdivočelý Kristus.