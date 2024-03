Marie Doležalová a Martin Zelinka se pořád hádají. Naučili se to u tance

Láska mezi Marii Doležalovou a Martinem Zelinkou připomíná pohádku ze StarDance: z tanečních partnerů se stali i těmi životními. Když se pak dívají i se svými dětmi na reprízy pořadu, není možné ubránit se určité nostalgii, o čemž se herečka rozepsala i na svém Instagramu.

"Babička a děda pustili dětem StarDance. Mě nejvíc zaujalo, jak se hádáme v medailonku, to je furt stejný jako teď," konstatovala pobaveně Doležalová. Zřetelně vidí i podobu se svými dětmi: "A ta uražená Marie, co odchází od Marka, to je úplně přesně stejnej výraz jako uražená Alfí, když jde pryč ode mě."

Zavzpomínala i na to, jak se mezi nimi pozvolna zrodil vztah. "Pamatuju si na ty první tréninky. Zpocená, naprosto neschopná, a hlavně rozhozená, pořád něco komentuju, vymýšlím, proč to nejde… Běželo mi hlavou, že jestli mě někdy nějakej chlap viděl v mojí horší verzi než tenhle kluk tady? Asi těžko," připustila. "To byla taková zátěžovka, že to bylo fakt hodně daleko od toho, jak se člověk uměle ukazuje naprosto hupr čupr na pomyslným prvním rande."

Souznění mezi nimi bylo znatelné už u prvních tanečních tréninků. "Pořád jsme o všem hrozně moc mluvili a rozebírali to a intuitivně jsem cítila, že tenhle kluk má dobrý nápady a že to cejtí, i když neví přesně, jak na to, takže jsem mu hned dost nelogicky úplně důvěřovala, co se týkalo tvorby, a podporovala jsem ho v těch jeho šílenostech," vzpomínala dál herečka.

"Myslím, že tohle je láska, najít někoho, kdo mi připomíná, kdo jsem, a o kom vím, kdo je, a ve slabých chvilkách mu to zase připomenu já," dodala. Pilování společných tanečních čísel je naučilo, jak se správně hádat. "Vlivem toho stresu jsme si zvykli se instantně hádat a hádku přeměnit v debatu a debatu v usmíření. A to jsem se nikdy, za žádnou cenu, v žádným jiným vztahu neuměla hádat."