Už osm let tvoří Karlos Vémola pár se Slovenkou, milující plastické operace Lelou. Před třemi lety ho zpečetili velkolepou svatbou. Za tu dobu společně přivedli na svět tři společné děti – dceru Lily a syny Rockyho a Arnieho. Došlo i na několik rozchodů a následných usmíření. Od doby co jsou manželé ale vše vypadalo poklidně. tedy až doteď.
Lela a Karlos v krizi, rozvod je prý na spadnutí. Problémy vyvrcholily na dovolené
Vztah MMA bojovníka Karlose Vémoly a jeho manželky Lely byl vždycky jako na houpačce a nebyla v něm nouze o dramatické rozchody a následná velkolepá usmiřování. tentokrát to ale vypadá vážně.
V jejich okolí se dokonce mluví o tom, že na stole mají ležet rozvodové papíry. „Je to pravda, mají velkou krizi a vypadá to na rozvod. Lela si myslí, že ji Karlos podvádí. Prý se už domů chodí jen převléct a vyspat, jinak ho skoro nevidí,“ sdělil Blesku zdroj z blízkého okolí manželů. Ten také tvrdí, že k eskalaci došlo na nedávné dovolené v Dubaji, kam si manželé vyrazili sami bez dětí. „Všechno to tam vyvrcholilo, muselo se tam stát něco strašného. A navíc se prý k Lele dostaly nějaké důkazy, že jí Karlos zahýbá. Chtěla dokonce odletět domů o den dřív,“ dodal zdroj.
Nebylo by to poprvé, co dojde k rozchodu. K zatím poslednímu rozchodu došlo v roce 2022. „Karlos a Lela, oficiální konec,“ potvrdil tehdy Vémola na Instagramu a jako důvod uvedl Lelinu nevěru. „Přišel jsem na to, že má poměr s jiným frajerem,“ dodal s tím, že milence své partnerky dokonce napadl.
Další rozchod, který rezonoval v médiích, avšak až s několikaletým zpožděním byl ten z roku 2019. Tehdy Karlos prohrál zápas s Attilou Véghem a to se podepsalo na jeho psychice. „Já nevěděl, co se sebou. Já nevěděl, jak se sebou žít. Najednou všechno, co jsem říkal, nebyla pravda. Najednou tam nebylo UFC. Byl jsem v období temna. Nedokázal jsem žít se sebou, a tak se nedivím Lele, že nedokázala žít se mnou. V tu dobu jsme se rozešli,“ řekl letos o rozchodu, který proběhl v roce 2019. To bylo krátce poté, co se jim narodilo první dítě – dcera Lily. „Bylo to velmi těžké, jeho povaha se po tomhle prohraném zápase opravdu změnila. Nebyl to ten Karlos, kterého jsem poznala. Dělal spoustu hloupostí a byl to někdo jiný,“ vzpomíná Lela.