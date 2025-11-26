Přeskočit na obsah
Lela a Karlos v krizi, rozvod je prý na spadnutí. Problémy vyvrcholily na dovolené

Lela Vémola, Karlos Vémola
Vztah MMA bojovníka Karlose Vémoly a jeho manželky Lely byl vždycky jako na houpačce a nebyla v něm nouze o dramatické rozchody a následná velkolepá usmiřování. tentokrát to ale vypadá vážně.

Už osm let tvoří Karlos Vémola pár se Slovenkou, milující plastické operace Lelou. Před třemi lety ho zpečetili velkolepou svatbou. Za tu dobu společně přivedli na svět tři společné děti dceru Lily a syny Rockyho a Arnieho. Došlo i na několik rozchodů a následných usmíření. Od doby co jsou manželé ale vše vypadalo poklidně. tedy až doteď. 

V jejich okolí se dokonce mluví o tom, že na stole mají ležet rozvodové papíry. „Je to pravda, mají velkou krizi a vypadá to na rozvod. Lela si myslí, že ji Karlos podvádí. Prý se už domů chodí jen převléct a vyspat, jinak ho skoro nevidí,“ sdělil Blesku zdroj z blízkého okolí manželů. Ten také tvrdí, že k eskalaci došlo na nedávné dovolené v Dubaji, kam si manželé vyrazili sami bez dětí. „Všechno to tam vyvrcholilo, muselo se tam stát něco strašného. A navíc se prý k Lele dostaly nějaké důkazy, že jí Karlos zahýbá. Chtěla dokonce odletět domů o den dřív,“ dodal zdroj.

Nebylo by to poprvé, co dojde k rozchodu. K zatím poslednímu rozchodu došlo v roce 2022. „Karlos a Lela, oficiální konec,“ potvrdil tehdy Vémola na Instagramu a jako důvod uvedl Lelinu nevěru. „Přišel jsem na to, že má poměr s jiným frajerem,“ dodal s tím, že milence své partnerky dokonce napadl. 

Další rozchod, který rezonoval v médiích, avšak až s několikaletým zpožděním byl ten z roku 2019. Tehdy Karlos prohrál zápas s Attilou Véghem a to se podepsalo na jeho psychice. „Já nevěděl, co se sebou. Já nevěděl, jak se sebou žít. Najednou všechno, co jsem říkal, nebyla pravda. Najednou tam nebylo UFC. Byl jsem v období temna. Nedokázal jsem žít se sebou, a tak se nedivím Lele, že nedokázala žít se mnou. V tu dobu jsme se rozešli,“ řekl letos o rozchodu, který proběhl v roce 2019. To bylo krátce poté, co se jim narodilo první dítě – dcera Lily. „Bylo to velmi těžké, jeho povaha se po tomhle prohraném zápase opravdu změnila. Nebyl to ten Karlos, kterého jsem poznala. Dělal spoustu hloupostí a byl to někdo jiný,“ vzpomíná Lela.

Zdroj: Blesk

