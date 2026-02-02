Když se zdravotní stav Patrika Hezuckého prudce zhoršil, odvezla ho do benešovské nemocnice záchranka z domu v Čerčanech, kde společně s manželkou Nikolou Hezuckou a jejich synem Oliverem vybudovali útulný domov. Nikola následně našla bezbariérový dům na Benešovsku a všichni věřili, že se tam moderátor bude moci přesunout z nemocnice, až mu bude lépe. To už se ale bohužel nestalo.
Nikola Hezucká se po smrti manžela vrátila do jejich společného domu
Od smrti moderátora Patrika Hezuckého uplynuly už téměř dva měsíce. A právě nyní nastala doba, kdy vdova Nikola Hezucká našla sílu vrátit se do domu, kde společně žili a který je plný vzpomínek.
V pronajatém domě ale spolu se synem zůstala ještě několik týdnů. Sama na sociálních sítích přiznala, že neměla sílu se vrátit do domu, který je plný vzpomínek na společný život s mužem jejího života. „Zkoušela jsem to dvakrát, ale nedokázala jsem tam vydržet,“ svěřila se před dvěma týdny ve svých instastories. To se ale nakonec změnilo a ona se synem jejich dočasný domov definitivně opustila a vrátili se do Čerčan. „Rozlučka s naším dvouměsíčním přechodným domovem. Nikdy nezapomenu na všechny ty dobré lidi, kteří nás s Oliverkem v nejtěžším období našich životů drželi nad vodou,“ poděkovala na sociálních sítích.
A přestože stále prožívá velmi těžké období, snaží se najít alespoň něco dobrého. „Jestli mi tahle hnusná situace něco dobrého dala, pak je to uvědomění, kolik máme kolem sebe laskavých lidí. Nejsou všichni na fotce, je jich mnohem víc, ale všichni budou mít navždy speciální místo v mém srdci i v našem životě,“ poděkovala lidem, kteří jí po smrti manžela poskytli podporu.
A zatímco pro ni je návrat do společného domu těžký, šestiletý syn Oliver je rád, že je zpět ve známém prostředí a věci, které mu připomínají zesnulého tatínka, ho těší. I to Hezucká prozradila svým sledujícím, když se s nimi podělila o dojemnou historku. Ptala se syna, jestli chce nechat v pokojíku koberec, nebo zda se mu místnost líbí více bez něj. Jeho odpověď ji dojala. „Chci si ho nechat jako vzpomínku na tatínka, na to, jak si na něm se mnou hrál,“ řekl malý Oliver. „A pak nemám stokrát denně brečet,“ komentovala to Hezucká a přidala obrázky zlomených srdcí.