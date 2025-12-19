Když 5. prosince zemřel po krátkém boji se zákeřnou rakovinou moderátor Patrik Hezucký, byla u něj nejen jeho manželka Nikola Hezucká, ale také řada jeho přátel. Ti při vdově věrně stojí i nadále a podporují ji i jejího syna Olivera. Ostatně i šestiletý chlapec se snaží mamince zvednout náladu.
Nikola Hezucká je dojatá podporou přátel svého zesnulého manžela Patrika Hezuckého
Je to přesně týden, co Nikola Hezucká pochovala svého manžela, moderátora Patrika Hezuckého. Ve svém smutku však není sama a nad vodou ji drží přátelé.
Když 5. prosince zemřel po krátkém boji se zákeřnou rakovinou moderátor Patrik Hezucký, byla u něj nejen jeho manželka Nikola Hezucká, ale také řada jeho přátel. Ti při vdově věrně stojí i nadále a podporují ji i jejího syna Olivera. Ostatně i šestiletý chlapec se snaží mamince zvednout náladu.
„Dneska má Oliverek vánoční besídku a ráno mi povídá: Maminko, dneska budou všechny děti zpívat pro tebe, protože všichni vědí, že jsi ta nejlepší máma! Mám obrovské štěstí, že ho mám, chlapečka milovaného,“ napsala Hezucká k fotce svého syna, když se dojala nad jeho gestem. Překvapovat ji ale nepřestávají ani další blízcí lidé, kteří měli jejího zesnulého manžela rádi. „Patrikův spolužák z gymplu dnes Oliverkovi dovezl plyšového pejska. Jen tak. Pro radost. Oliverek si ho okamžitě zamiloval. A já zase znovu zírám, jak moc úžasné lidi kolem sebe můj milovaný manžel měl. A také jsem moc vděčná, že nám zůstali. Byl bys moc šťastný, moje lásko, že tvoje touha spojovat lidi opravdu funguje,“ vzkázala své životní lásce.
Dalším, kdo na pozůstalé po svém kamarádovi nezapomněl, je jeho letitý parťák Leoš Mareš. Ten se rozhodl uspořádat benefiční koncert v O2 areně, jehož výtěžek poputuje právě Nikole a Oliverovi. „Po ztrátě, která nás všechny bolestivě zasáhla, si uvědomujeme, že největší podporu nyní potřebuje Patrikova žena Nikola a syn Oliver. Proto vás zveme na koncert, jehož veškerý výtěžek bude určen právě jim,“ stojí na stránkách Evropy 2. Cena vstupenek na plochu arény je 1970 Kč, což je rok narození moderátora Patrika Hezuckého.
A právě na Evropě 2, která byla Hezuckého domovskou stanicí, dnes oznámili, jak bude vypadat Ranní show po Patrikově smrti. „Přesně týden trvalo truchlení v éteru našeho rádia. Ode dneška změní Ranní show své jméno, dnes zmizí z názvu naše jména, tedy nebude to už Ranní show na Evropě 2 s Leošem Marešem a Patrikem Hezuckým, ode dneška to bude na neurčitou dobu pouze Ranní show na Evropě 2,“ prozradil dnes v ranním vysílání Mareš.