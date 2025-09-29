Ikona počasí
"Nikdy nebudeme přátelé," říká Iveta Lutovská o exmanželovi Jaroslavu Vítovi

Iveta Lutovská
Iveta Lutovská
Iveta Lutovská
Iveta Lutovská
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Bývalá Miss Iveta Lutovská je už více než rok oficiálně rozvedená. Otevřeně připouští, že její vztahy s bývalým manželem a otcem dvou společných dětí Jaroslavem Vítem jsou na bodu mrazu.

Moderátorka a bývalá Miss Iveta Lutovská má za sebou velmi nepříjemný rozvod, trvající déle než dva roky. S podnikatelem Jaroslavem Vítem se dlouho soudili kvůli dvěma společným dětem jedenáctileté Anetce a čtyřletému Matějovi. I kvůli dětem se snažila Lutovská manželství držet, což dneska vidí jako chybu.

Iveta Lutovská
Iveta Lutovská

"Mohla jsem být první dámou," směje se Lutovská tomu, jak jí uháněl Trump

Celebrity

„Dost si vyčítám, že člověk zpětně všechno ví a vidí, ale byla jsem zbabělec. Každý si žil svůj život a byli jsme jako rodina, ale ve skutečnosti nebyli,“ říká Lutovská a přiznává, že to byla ona, kdo podal žádost o rozvod. Poslední kapkou byla nevěra za strany manžela. „Jsem staromódní člověk a myslím si, že do vztahu patří jen dva, zavzpomínala na nepříjemnou kapitolu svého života. A přestože od rozpadu jejich vztahu už uplynuly více než tři roky, některé rány se podle ní nikdy nezahojí. 

„Tohle je téma, který není moc příjemný. Někdy se rodiče rozejdou a domluví se a pak je spousta případů, kdy to moc nejde. Jsou tam nějaký překážky a nějaký křivdy, přes který se člověk těžko přenáší. Nebudu říkat, že z nás budou přátelé, to z nás nebudou nikdy, to vím. To se nezahojí ani za třicet let. Protože to, co se dělo a děje, tak je to nepříjemný. Určitě pro oba, akorát každý se s tím popasujem jinak, každý má svoji cestu a vidí to jinak a ani jeden nechce přihlédnout na stranu toho druhého a má pocit, že ten jeho úhel pohledu je ten správný. S některýma lidma nejde se domluvit," povzdychla si bývalá Miss. 

Reklama

Přes vleklé spory však nakonec s Vítem dospěli k dohodě, která je podle jejích slov kompromisem. „Jsou tam samozřejmě děti, takže i když se snažíme spolu moc nekomunikovat, tak v rámci předávání dětí děláme vše pro to, aby to nějak fungovalo. Protože musíme. Ale děti určitě vnímají to napětí. Nejsem na to pyšná, ale tak to prostě je,“ přiznává velkou životní prohru. Lutovská je však ráda za to, že nemají střídavou péči, protože podle ní by děti měly mít pouze jeden domov a své pevné zázemí. 

Zdroj: podcast Mámy sobě

