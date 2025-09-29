„Tohle je téma, který není moc příjemný. Někdy se rodiče rozejdou a domluví se a pak je spousta případů, kdy to moc nejde. Jsou tam nějaký překážky a nějaký křivdy, přes který se člověk těžko přenáší. Nebudu říkat, že z nás budou přátelé, to z nás nebudou nikdy, to vím. To se nezahojí ani za třicet let. Protože to, co se dělo a děje, tak je to nepříjemný. Určitě pro oba, akorát každý se s tím popasujem jinak, každý má svoji cestu a vidí to jinak a ani jeden nechce přihlédnout na stranu toho druhého a má pocit, že ten jeho úhel pohledu je ten správný. S některýma lidma nejde se domluvit," povzdychla si bývalá Miss.