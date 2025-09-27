Ikona počasí
"Mohla jsem být první dámou," směje se Lutovská tomu, jak jí uháněl Trump

Iveta LutovskáFoto: Martin Hykl / CNC / Profimedia
Kateřina Potyšová
Jana Harmáčková
Kateřina PotyšováJana Harmáčková

Donald Trump má pověst muže, který se rád obklopuje krásnými ženami – a podle všeho neunikla jeho pozornosti ani Iveta Lutovská. Modelka se před lety ocitla v jeho blízkosti a zdá se, že z Trumpovy strany problesklo zaujetí.

Iveta Lutovská se v rozhovoru pro magazín Aplausin otevřela vzpomínkám na modeling a zmínila i kuriózní setkání s Donaldem Trumpem. Připomněla, že k jejich setkání došlo v roce 2009 na Bahamách, kde se tehdy konala soutěž Miss Universe pod jeho vedením. „Je to už opravdu dávno. Bylo to na Miss Universe, kterou v té době vlastnil Donald Trump. Vždycky se rád hlásil k Češkám,“ uvedla bývalá Miss. „Dělal vtípky na Ivanku, jak ho stála moc peněz,“ doplnila Lutovská.

Iveta Vítová
Iveta Vítová

"Z mateřské sotva jednou nakoupím," říká Iveta Vítová a přiznává finanční problémy

Celebrity

Jak popsala, Trump na ni působil příjemně a choval se galantně. Nechyběly ani jeho typické vtípky, a to dokonce i na účet bývalé manželky Ivany Trumpové. „Žertoval o tom, kolik ho Ivanka stála peněz. Bylo to krátké, ale příjemné setkání,“ zavzpomínala. Později se k ní donesla i zajímavá informace. „Slyšela jsem, že po mně chtěl telefonní číslo, ale moje tehdejší agentura ho nedala. Byli loajální. Kdo ví, třeba bych se jinak stala první dámou,“ řekla s nadsázkou.

Trump, proslulý svým obdivem k ženám, tak tentokrát odešel s prázdnou. A i když Lutovská žertem připustila, že mohla stát po jeho boku, sama dodává, že jeho pověst ideálního manžela rozhodně není bez poskvrny.

Iveta se nedávno objevila i na setkání bývalých Missek, které uspořádala Michaela Maláčová. Na večírku působila uvolněně a v dobré náladě, přestože v osobním životě si prošla těžkým obdobím. Loni oznámila rozchod s manželem Jaroslavem Vítem a, jak sama přiznala, o další svatbě už neuvažuje. „Je dobře, že se to stalo. Už dlouho jsem si přála, aby se to rozseklo a měla jsem klid. Často jsem o svém muži pochybovala, ale pořád jsem si říkala, že všude něco je, a neřešila to. Nad spoustou věcí, co se děly, jsem zavírala oči a teď je konečně vidím reálně. Je mi líto, že to trvalo tak dlouho. Svému muži jsem vděčná, že se to stalo, ale mrzí mě, jak se to stalo. Táhlo se to opravdu dlouho a lidi, co mého muže znají, to samozřejmě viděli a vědí,“ svěřila se Blesku. Nechala se slyšet, že ji podváděl v jednom kuse.„Jednou jsem prostě bouchla do stolu a řekla, že už takhle ne a ať jde pryč. A řekl, tak to ne, jdi pryč ty. Tím to celé začalo,“ vzpomínala Lutovská za začátek konce.

Zdroj: Blesk.cz, Expres.cz, Kafe.cz

