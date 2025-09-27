Iveta se nedávno objevila i na setkání bývalých Missek, které uspořádala Michaela Maláčová. Na večírku působila uvolněně a v dobré náladě, přestože v osobním životě si prošla těžkým obdobím. Loni oznámila rozchod s manželem Jaroslavem Vítem a, jak sama přiznala, o další svatbě už neuvažuje. „Je dobře, že se to stalo. Už dlouho jsem si přála, aby se to rozseklo a měla jsem klid. Často jsem o svém muži pochybovala, ale pořád jsem si říkala, že všude něco je, a neřešila to. Nad spoustou věcí, co se děly, jsem zavírala oči a teď je konečně vidím reálně. Je mi líto, že to trvalo tak dlouho. Svému muži jsem vděčná, že se to stalo, ale mrzí mě, jak se to stalo. Táhlo se to opravdu dlouho a lidi, co mého muže znají, to samozřejmě viděli a vědí,“ svěřila se Blesku. Nechala se slyšet, že ji podváděl v jednom kuse.„Jednou jsem prostě bouchla do stolu a řekla, že už takhle ne a ať jde pryč. A řekl, tak to ne, jdi pryč ty. Tím to celé začalo,“ vzpomínala Lutovská za začátek konce.