Nezvykle upřímná kolegyně Hezuckého: Pojí je daleko víc než práce

Moderátorka nese zdravotní komplikace svého blízkého přítele z ranního vysílání špatně. Nejsou totiž jen běžní kolegové, co se pozdraví na chodbě. V rozhovoru otevřeně prozradila, že vztah s Patrikem během let povýšili – znají se osm let a kromě pracovních setkání spolu tráví i rodinné dovolené, a dokonce si postavili domy jen pět minut od sebe. Právě díky němu našla také nejen kariérní směr, ale i životní motivaci. „Obohatil mě v životě,“ přiznala, když vzpomínala na momenty, kdy jí Patrik radil, aby se stala matkou, a ona ho poslechla.
