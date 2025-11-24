25. 11. Kateřina
Nezvykle upřímná kolegyně Hezuckého: Pojí je daleko víc než práce

Patrik HezuckýFoto: Profimedia
Petra Holakovská

Zdravotní stav moderátora Patrika Hezuckého, který čelí vážným zdravotním potížím, rezonuje poslední dny celým showbyznysem. Chladnou proto nenechal ani Patrikovu dlouholetou kolegyni z rádia Evropa 2 Kateřinu Říhovou, která přiznala, že jejich vztah není jen pracovní. Vážné zdravotní obtíže postihly i dalšího moderátora a Hezuckého kolegu z podcastu Miloše Pokorného.

Moderátorka nese zdravotní komplikace svého blízkého přítele z ranního vysílání špatně. Nejsou totiž jen běžní kolegové, co se pozdraví na chodbě. V rozhovoru otevřeně prozradila, že vztah s Patrikem během let povýšili – znají se osm let a kromě pracovních setkání spolu tráví i rodinné dovolené, a dokonce si postavili domy jen pět minut od sebe. Právě díky němu našla také nejen kariérní směr, ale i životní motivaci. „Obohatil mě v životě,“ přiznala, když vzpomínala na momenty, kdy jí Patrik radil, aby se stala matkou, a ona ho poslechla.

Hezucký se nevzdává a snaží se pracovat i po kolapsu a náhlé hospitalizaci

Celebrity

Podpůrná skupina

Podle Katky v rádiu panuje silná „rodinná atmosféra, všichni kolegové drží při sobě a aktivně podporují nemocného Patrika. Vytvořili společnou online skupinu, posílají si denní zprávy a fotky – a Katka dokonce říká, že Patrik v nemocnici vypadá fantasticky. A jak to má on sám? Patrik se z nemocničního lůžka ozval fanouškům na sociálních sítích s upřímným vzkazem: děkuje za obrovskou podporu a vyjadřuje vděk za každý projev solidarity. A přestože za jeho zdravotním stavem stále stojí jen domněnky a nepotvrzené diagnózy, všichni věří v brzký happy end.

Další rána: I kolega Hezuckého z podcastu řeší vážný zdravotní problém

A jako by osud neměl dost – další blízký kolega Patrika Hezuckého, moderátor Miloš Pokorný, prožil moment těsně na hraně života a smrti. Lékaři mu totiž diagnostikovali trombózu nohy. Miloš popsal, že si po vystoupení v divadle dal s kolegy ještě skleničku. Ráno se ale probudil a levou nohu měl jako „Vémola“. Okamžitě proto zamířil na pohotovost, kde skončil na jednotce intenzivní péče.

I Miloš však, jako pravý optimista, svůj boj popisuje s dávkou humoru: „Já i Patrik jsme ‚padli za vlast,“ uvedl v narážce na jejich společné působení v podcastu Lepší už to nebude. Naštěstí léčba zabírá – podle jeho slov mu lékaři potvrdili, že má „nadstandardně dobré srdce, což prý mu pomohlo nebezpečnou plicní embolii odvrátit.

Patrik Hezucký, Miloš Pokorný
Patrik Hezucký, Miloš Pokorný
Foto: Profimedia

Zdroje: extra.cz, blesk.cz

