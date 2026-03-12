Její bouřlivý život i kariéru později zachytil dokumentarista David Vondráček ve filmu Poslední naděje Věry Bílé. V době natáčení ještě nikdo netušil, že zpěvačku čeká poslední velký pokus o návrat – a zároveň poslední pád. Zemřela 12. března 2019 ve věku 64 let.
Nezkrotný talent i tisíce neřestí. Věra Bílá před smrtí chystala návrat na pódia
Na přelomu tisíciletí patřila mezi nejvýraznější české hudební osobnosti, které dokázaly prorazit i v zahraničí. Věra Bílá, zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a silným charismatem, se proslavila především díky spolupráci se skupinou Kale. Publikum si získávala nejen energií a živočišností, ale také osobitým způsobem interpretace.
Byl konec listopadu roku 2018. V pražském kině Mat na Karlově náměstí se scházeli novináři na projekci Vondráčkova dokumentu, který měla krátce poté uvést Česká televize. Samotná zpěvačka dorazila na vozíku a v restauraci u sálu si před promítáním dávala oběd. Zatímco novináři už usedali do hlediště, objednala si ještě palačinky. Promítání se tak o něco zdrželo a přítomní novináři čekali, někteří vyšli ven na cigaretu.
Když už se zdálo, že projekce konečně začne, dorazili reportéři bulvárního deníku a chtěli po zpěvačce rozhovor. Bílá nejprve odmítla, organizátoři znovu vyzývali novináře, aby se přesunuli do sálu. Nakonec ale při dojídání dezertu reagovala na opakované naléhání reportérky s typickou přímočarostí: za rozhovor by prý chtěla zaplatit. „Děláte si srandu?“ okřikla je, když zapnuli kameru. „Na kameru leda za tisíc!“
Reportéři nakonec peníze na stůl skutečně položili a rozhovor začal. Ostatní novináři už jen netrpělivě čekali, až projekce konečně odstartuje. Režisér David Vondráček je mezitím v sále bavil historkami z natáčení. Přiznal, že práce se zpěvačkou nebyla jednoduchá a občas se mu prodražila. Přestože měli domluvené natáčení, někdy odmítla pokračovat, dokud nedostala další peníze, které musel platit z vlastních prostředků. Jednou se prý dokonce rozčílila, že u sebe neměl dost hotovosti – a bankovku, kterou vytáhl, mu zapálila zapalovačem.
Když se film konečně začal promítat, atmosféra v sále se změnila. Věra Bílá sledovala jednotlivé scény velmi emotivně a bylo těžké nenechat se jejím příběhem dojmout. Dokument ukazoval nejen její světové úspěchy, ale i dramatické pády. Zpěvačka dokázala zazářit na prestižních pódiích, ale slibně rozjetou kariéru zároveň podkopávala závislost na automatech, nezdravý životní styl i zdravotní potíže. Přesto její talent zůstával obdivuhodný. I ve špatné kondici a s cigaretou v ruce dokázala bez přípravy zazpívat složité skladby a překvapivě dobře zvládala i rockově laděné písně.
Film přinesl také zajímavé srovnání s jinou slavnou zpěvačkou – Lucií Bílou. Ta sice získala řadu domácích ocenění a vyprodávala velké haly, ale světová pódia jí zůstala spíše uzavřená. Naproti tomu Věra Bílá, která vyrůstala ve skromných podmínkách a později skončila v rokycanské ubytovně, se na světových scénách objevovala opakovaně. Mnozí byli přesvědčeni, že by se na ně mohla vrátit znovu – kdyby měla více vůle, pevnější životosprávu a také trochu více štěstí.
Jedním z nejsilnějších momentů promítání byla chvíle, kdy na plátně uviděla fotografii ze společného koncertu se Zuzanou Navarovou a Bárou Hrzánovou. Dojatě tehdy řekla: „To je nádhera, tuhle fotografii bych hrozně chtěla mít!“ Krátce nato se rozplakala při scéně, která připomínala pohřeb jejího manžela a adoptivního syna.
Režisér ji během natáčení často navštěvoval právě v rokycanské ubytovně, kam se dostala kvůli dluhům z hraní automatů. Přesto si zpěvačka získávala sympatie svou otevřeností. Na nic si nehrála a před kamerou se nesnažila nic přikrášlovat. „Já si na nic nehraju a za to, jak žiju, se nestydím. Ten dokument je velmi pravdivý,“ řekla po projekci.
Novinářům tehdy také přiznala, že touží vrátit se k hudbě. „V hudbě nejsem nemocná a nic mi není. Bez hudby brzy umřu steskem,“ uvedla. Tvrdila, že má stále hlas i písně, jen postrádá muzikanty a manažera, kteří by jí pomohli s návratem na pódia.
Dokument skutečně vyvolal velký ohlas a přinesl nabídku na comeback. Pomoci jí měli bývalý spoluhráč ze skupiny Kale Milan Kroka a zpěvák Jan Bendig. Připravovalo se dokonce velké turné s názvem Comeback, plánované na duben. Média začala psát o návratu romské královny.
Měla být hlavní tváří oslav Mezinárodního dne Romů
„Věra Bílá je pro současnou generaci mladých Romů nesmírně důležitou osobností. Vyrůstali s ní, milovali ji a obdivovali nejen její hudbu, ale také její obrovský celosvětový úspěch. Bez nadsázky lze říci, že svou hudební činností inspirovala, a tedy odstartovala hudební dráhu mnoha mladých romských muzikantů,“ uvedl ředitel přehlídky David Tišer.
Podle něj byl její příběh inspirací i proto, že se dokázala znovu postavit na nohy. „A když pak z těch velkých výšin spadla na dno, nikdo nevěřil, že o ní ještě někdy uslyšíme. Vybojovala zápas s těžkými závislostmi i osudovými tragédiemi, dokázala vstát, zvednout hlavu a jít dál. Lidé, jako je Věra Bílá, jsou právě ti skuteční hrdinové, na něž chceme poukázat,“ dodal.
Její poslední velký návrat už ale nikdy nepřišel. Dokument Poslední naděje Věry Bílé, který zachytil všechny její vzestupy i pády, dnes zůstává jedním z nejotevřenějších svědectví o životě výjimečné zpěvačky. Ten úplně poslední vzestup – a pád – už kamera zaznamenat nestihla.