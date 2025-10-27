27. 10. Šarlota
Chorobné nákupy, lichváři i miliony na daních. Co přivedlo celebrity na mizinu?

Roman Skamene
Roman Skamene
Roman Skamene
Roman Skamene
Daniela Straková
Daniela Straková

Díky svému talentu vydělávali miliony. Pak ale přišel zlom a ocitli se na dně. Kterým slavným osobnostem se podařilo odrazit a kdo se ve svých finančních problémech utopil?

Peníze utopili v hracích automatech, v neúspěšných filmech nebo na nezaplacených pohledávkách. Důvodů, proč se řada českých i světových celebrit ocitla na mizině, je celá řada.

Podívejte se do naší galerie na slavné, kteří se ocitli v dluzích.

Jiří Pomeje

Osudným se herci a producentovi Jiřímu Pomeje stal film Andělská tvář. Na poslední chvíli z projektu vycouval jeho koproducent, Pomeje však věřil v úspěch a na dokončení snímku si půjčil. Film ale u diváků propadl a Pomeje se ocitl v mnohamilionových dluzích. Z těch se až do své smrti nedokázal dostat. Do konce života budu platit. A nemohu také nic vlastnit. Nikdo na mě nemůže nic přepsat a dát mi to. Hned by mi to vzali, prohlásil Pomeje.

Poté, co začátkem roku 2019 prohrál svůj boj s rakovinou, zůstalo po něm několik exekucí a stále rostoucí pohledávky. Vdova Andrea Pomeje se proto musela za sebe i jejich nezletilou dceru Aničku vzdát dědictví. Pomejeho jediná dcera dokonce přišla i o nárok na sirotčí důchod.

Nedostane ani korunu. Jirka totiž neměl dostatečně zaplacené sociální a zdravotní pojištění. Neřešil to a podle mých informací to za něj v konkursu měla odvádět správkyně konkursní podstaty. V konkursu byl snad patnáct let, ale podle mých informací peníze od správkyně vůbec neodcházely, řekla vdova pro Extra.cz.

Jiří Pomeje a Andrea Šťastná
Foto: CTK
Všechny štítky

