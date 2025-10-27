Peníze utopili v hracích automatech, v neúspěšných filmech nebo na nezaplacených pohledávkách. Důvodů, proč se řada českých i světových celebrit ocitla na mizině, je celá řada.
Podívejte se do naší galerie na slavné, kteří se ocitli v dluzích.
Díky svému talentu vydělávali miliony. Pak ale přišel zlom a ocitli se na dně. Kterým slavným osobnostem se podařilo odrazit a kdo se ve svých finančních problémech utopil?
Peníze utopili v hracích automatech, v neúspěšných filmech nebo na nezaplacených pohledávkách. Důvodů, proč se řada českých i světových celebrit ocitla na mizině, je celá řada.
Podívejte se do naší galerie na slavné, kteří se ocitli v dluzích.
Osudným se herci a producentovi Jiřímu Pomeje stal film Andělská tvář. Na poslední chvíli z projektu vycouval jeho koproducent, Pomeje však věřil v úspěch a na dokončení snímku si půjčil. Film ale u diváků propadl a Pomeje se ocitl v mnohamilionových dluzích. Z těch se až do své smrti nedokázal dostat. „Do konce života budu platit. A nemohu také nic vlastnit. Nikdo na mě nemůže nic přepsat a dát mi to. Hned by mi to vzali,“ prohlásil Pomeje.
Poté, co začátkem roku 2019 prohrál svůj boj s rakovinou, zůstalo po něm několik exekucí a stále rostoucí pohledávky. Vdova Andrea Pomeje se proto musela za sebe i jejich nezletilou dceru Aničku vzdát dědictví. Pomejeho jediná dcera dokonce přišla i o nárok na sirotčí důchod.
„Nedostane ani korunu. Jirka totiž neměl dostatečně zaplacené sociální a zdravotní pojištění. Neřešil to a podle mých informací to za něj v konkursu měla odvádět správkyně konkursní podstaty. V konkursu byl snad patnáct let, ale podle mých informací peníze od správkyně vůbec neodcházely,“ řekla vdova pro Extra.cz.
Osudným se herci a producentovi Jiřímu Pomeje stal film Andělská tvář. Na poslední chvíli z projektu vycouval jeho koproducent, Pomeje však věřil v úspěch a na dokončení snímku si půjčil. Film ale u diváků propadl a Pomeje se ocitl v mnohamilionových dluzích. Z těch se až do své smrti nedokázal dostat. „Do konce života budu platit. A nemohu také nic vlastnit. Nikdo na mě nemůže nic přepsat a dát mi to. Hned by mi to vzali,“ prohlásil Pomeje.
Poté, co začátkem roku 2019 prohrál svůj boj s rakovinou, zůstalo po něm několik exekucí a stále rostoucí pohledávky. Vdova Andrea Pomeje se proto musela za sebe i jejich nezletilou dceru Aničku vzdát dědictví. Pomejeho jediná dcera dokonce přišla i o nárok na sirotčí důchod.
„Nedostane ani korunu. Jirka totiž neměl dostatečně zaplacené sociální a zdravotní pojištění. Neřešil to a podle mých informací to za něj v konkursu měla odvádět správkyně konkursní podstaty. V konkursu byl snad patnáct let, ale podle mých informací peníze od správkyně vůbec neodcházely,“ řekla vdova pro Extra.cz.
Přestože herec Nicolas Cage patřil mezi největší hvězdy Hollywoodu, dokonce má doma Oscara a jeho jmění se odhadovalo v přepočtu na tři miliardy korun, skončil až po krk v dluzích. Částečně za to mohlo i to, že se staral o nemocnou maminku. „Měl jsem všechny ty věřitele a utrácel 20 tisíc dolarů (zhruba 447 tisíc korun – pozn. red.) měsíčně, aby matka neskončila v ústavu pro duševně choré, a bylo toho prostě moc. Všechno se seběhlo najednou," popsal herec s tím, že aby se z finančních problémů dostal, bral každou nabídku, která přišla.
„I když jsem točil čtyři filmy ročně, pořád jsem se do nich snažil dát všechno. Některé byly skvělé, jako třeba Mandy, ale jiné vůbec nefungovaly. Lidé si mysleli, že jsem je dělal z donucení a nezajímaly mě, ale to není pravda, zajímaly.“
Kvůli dluhu převyšujícímu šest a půl milionů korun se herec Marek Taclík dostal v roce 2018 do insolvence. Tehdy mu byl také exekutory zabaven byt v pražských Strašnicích. V té době dlužil u několika bank, sociálního či finančního úřadu. Dluhy měl také za pokuty za jízdy načerno v brněnské MHD. V roce 2022 vyšlo najevo, že mu hrozí zrušení insolvence kvůli tomu, že dostatečně nesplácí svoje pohledávky. Z dluhové pasti se mu nakonec povedlo dostat dva roky poté. „Dnes už se můžu dívat dopředu s čistou hlavou. Naučil jsem se mnoho o finanční disciplíně a hodnotě práce,“ konstatoval.
Přestože si boxerský šampion Mike Tyson dokázal během své aktivní kariéry vydělat zhruba devět miliard korun, peníze rozházel a v roce 2003 byl nucen vyhlásit osobní bankrot. „Utrácel jsem peníze jako blázen,“ přiznal Tyson, který si pořídil několik luxusních rezidencí, ve kterých nechyběl pozlacený nábytek nebo basketbalové hřiště. Obrovské částky také platil za nejdražší automobily světa a jako domácího mazlíčka měl bengálského tygra.
Podobným problémem jako Jiří Pomeje si prošel i herec Martin Dejdar. Ten v roce 1999 produkoval film Panství, po kterém mu zůstaly mnohamilionové dluhy. „Stále jde o záležitost táhnoucí se po Panství, kterou řádně a v termínech splácím, tudíž nejde o nic exkluzivního či aktuálně nového,“ vysvětlil iDnes Dejdar v roce 2015 poté, co se v médiích začalo o jeho finanční situaci mluvit. „Tyto věci se bohužel táhnou dlouho, navíc jde o prohřešky jiných, které mi bohužel již 17 let znepříjemňují život,“ dodal herec. Nakonec se z problémů dokázal dostat a svoje pohledávky uhradil.
Herečka Lindsay Lohan je svými skandály proslulá. Několikrát skončila v léčebně a kvůli omamným látkám putovala i před soud. Aby toho nebylo málo, herečka se dlouhodobě potýkala i s finančními problémy. Na daních jí vznikl dluh převyšující čtyři a půl milionu korun. Další více jak dva miliony dlužila za nájemné za londýnský byt.
V divokých devadesátých letech si drama jako z filmu prožil herec Roman Skamene. Tehdy si otevřel restauraci, kvůli které se dostal do obrovských finančních problémů. „Restauračka krásně prosperovala, spláceli jsme, ale dluhů bylo furt dost,“ vzpomínal v jednom z rozhovorů Skamene. „Devadesát tisíc nájem měsíčně plus úvěr u banky. A najednou vám přijde účet na půl milionu za plyn, půl milionu za elektriku, voda… takhle se to pořád točilo a nemohli jsme se zvednout…“ Herec se proto obrátil na lichváře. „Půjčil jsem si dvě stě padesát tisíc s tím, že do dvou měsíců vrátím tři sta.“
Nakonec se dlužná částka vyšplhala na 900 tisíc korun a výběrčí dluhů začali herci a jeho rodině vyhrožovat. Z nejhoršího mu tehdy pomohl podnikatel Ivan Jonák.
Pár let před svou smrtí v roce 2009 se do obrovských finančních problémů dostal i král popu Michael Jackson. Na toho v roce 2003 podali žalobu zástupci jihokorejské firmy Union Finance and Investment Corporation. Zpěvák společnosti údajně dlužil přes dvanáct milionů dolarů plus úroky.
„Michael Jackson neplatí své dluhy a má velmi malé, nebo vůbec žádné příjmy,“ konstatoval tehdy firemní právník.
O tři roky později byl nucen zavřít svůj ranč Neverland. K tomu došlo poté, co mu kalifornské úřady pohrozily žalobou kvůli statisícovým dluhům na platech a pojištění zaměstnanců ranče. Hrozilo také, že přijde o svůj poloviční podíl na autorských právech k písním legendární skupiny Beatles.
Do finančních potíží se Jackson dostal kvůli chorobnému utrácení. Velkou zálibu měl v nakupování hraček a starožitností. Podle svého účetního utrácel každý rok o 20 až 30 milionů dolarů více, než byly jeho příjmy.
Když před lety zpěvák Daniel Hůlka zjistil, že nemá dostatek finančních prostředků na to, aby zrekonstruoval dům v Jevanech, rozhodl se pořídit si na pozemek mobilheim. Na to mu poskytla peníze jeho tehdejší manažerka Michaela Kocourová. S tou ale na podzim roku 2015 ukončil spolupráci, dluh ve výši zhruba 400 tisíc korun však neuhradil. O tři měsíce později to Kocourová předala svému právnímu zástupci, a navíc nechala odtáhnout své auto, které Hůlka v té době užíval.
Raper Kanye West překvapil v roce 2016 prohlášení, že dluží 350 milionů dolarů. O pomoc tehdy požádal zakladatele sociální sítě Facebook Marka Zuckerberga. Ten však na jeho výzvu nereagoval. Jen o pár týdnů později Westova tehdejší manželka, profesionální celebrita Kim Kardashian, oznámila, že dluh jejího muže byl uhrazen.
Zpěvačka Věra Bílá měla potenciál stát se světovou hvězdou. Místo toho v roce 2019 zemřela zadlužená a opuštěná na ubytovně. Od srpna 2016 na ni bylo uvaleno sedm exekucí v celkové částce převyšující 200 tisíc korun. Peníze po ní vymáhali především za neplacení nájmu, plynu a elektřiny v bytě v Rokycanech. Problémy jí způsobovala také její závislost na hracích automatech.
Po její smrti se navíc ukázalo, že dědicové nemají ani nárok na tantiémy z jejích skladeb. „Věra si totiž od společnosti OSA brala docela velké zálohy. A ty zdaleka nejsou srovnané. Až se z toho, co by Věře náleželo, splatí dluhy, tantiémy dědicům začnou chodit. Umořit se také musí půjčka, ze které se částečně platil Věřin pohřeb,“ řekl eXtra.cz Bílé bývalý manažer Jan Beer.
Člen slavného hereckého rodu Stephen Baldwin vyhlásil osobní bankrot v roce 2009. Tehdy dlužil více než dva miliony dolarů, které zahrnovaly například i milion dolarů nezaplacených daní. Baldwin se stal obětí krachu nemovitostního trhu poté, kdy si vzal druhou hypotéku.
V konkurzu se svou Farmou skončil herec Bolek Polívka. V roce 2013 dosáhly dluhy výše 56 milionů korun a u soudu se o ně hlásilo 55 věřitelů. O rok později se Farmu podařilo prodat a správce konkurzní podstaty za ni utržil jedenáct a půl milionu korun. Závazky se nakonec Polívkovi do konce roku 2017 podařilo vyrovnat.