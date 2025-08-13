"Nežijeme v roce 620," vyvrací snoubenec Kamily Nývltové obavy o její konverzi

Jak xenofobní umí česká společnost být, na vlastní kůži pocítila muzikálová zpěvačka Kamila Nývltová, která právě chystá svatbu s mužem, jenž pochází ze Sýrie.
Letos na jaře přímo ve Vatikánu prožila Kamila Nývltová jeden z nejhezčích okamžiků svého dosavadního života. Právě tam poklekl její přítel a pořádal ji o ruku. Až potud to vypadá jako příběh z pohádky. Jenže kromě gratulací se spustila i lavina nenávistných komentářů, a to jen proto, že její snoubenec se narodil v syrském Damašku.
Velkým trnem v oku je sledujícím téma víry. V Sýrii totiž tři čtvrtě obyvatel vyznává islám, a tak se ptají, jestli se zpěvačka chystá konvertovat a zda budou jako muslimy vychovávat i jejich budoucí děti. Otázky dopálily Eyata Ramadana, kterému se přezdívá Eddie, tak, že se rozhodl jim čelit místo své milované ženy. „Vzhledem k tomu, že nežijeme v roce 620, ale v roce 2025, tak tohle u nás nehrozí,“ vytřel zrak všem, kdo byli přesvědčeni, že se z české zpěvačky stane muslimka. A jasno má i ohledně dětí.
„Naše děti nebudeme směřovat ani k jednomu náboženství. Nikdo z nás netvrdí, že je to jeho správné. Naše děti budeme vychovávat ke slušnosti, úctě a respektu, což jsou pilíře všech náboženství. A ono ať si samo vybere, až bude mít rozum a bude dospělé,“ řekl s tím, že ani on sám není nijak věřící. „Já sám, vzhledem k tomu, že tady žiju 33 let, neznám pravidla islámu, takže to bude mít jednoduché,“ uzavřel nesmyslné debaty na tohle téma.