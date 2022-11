Zpěvačka Kamila Nývltová odhalila 13. komnatu. Přišla o tři sourozence

Dnes má zpěvačka Kamila Nývltová, kterou dostala do povědomí diváků soutěž X-faktor, pouze jednoho mladšího bratra. Sourozenců mohla mít ale daleko víc, kdyby její rodinu nepostihlo několik tragédií.

"Před narozením Kamilky jsme měli ještě dvě děti, holčičku a chlapečka. Holčička se narodila mrtvá v 9. měsíci. A chlapeček Tomášek nám tragicky zahynul, když mu byl jen rok a půl," popisuje Kamilina matka v novém dílu pořadu 13. komnata. Když rodina tuhle ránu překonala, narodila se Kamila.

A šest let poté její maminka znovu otěhotněla. I tentokrát čekala holčičku. "Eliška se mi narodila normálně v termínu, vše včetně porodu bylo naprosto bez problémů. Byla jsem poměrně hodně hlídaná a po lékařské stránce až nadmíru kontrolovaná," pokračovala ve vyprávění zpěvaččina maminka.

"Představovala jsem si to tak, že Eliška bude zdravé miminko a budeme spolu vyrůstat, že si spolu budeme hrát, že s tou ségrou budu moct normálně mluvit a nebudou žádná omezení," svěřila se v pořadu Kamila.

Jenže po porodu lékaři sdělili rodině, že Eliška trpí mozkovou obrnou. "Celý život ležela. Nikdy nechodila, nikdy nemluvila. Nemohla tedy ani říct, co ji bolí a trápí. Snažili jsme se ji pořád polohovat, aby neměla proleženiny, cvičit s ní, zkoušeli jsme snad všechno. Později měla umělou výživu do bříška, protože neměla pořádně vyvinuté polykací svaly. Bylo to opravdu, jako když se osmnáct let staráte o miminko. Mívala také epileptické záchvaty, jezdili jsme dost často do nemocnice," popsala těžkou rodinnou situaci zpěvačka.

To, že má doma těžce postiženého sourozence, ji pronásledovalo i ve škole, kde se jí kvůli tomu vrstevníci posmívali. Dodnes nejezdí na třídní srazy a společnost bývalých spolužáků nevyhledává. Přiznala také, že na svou nemocnou sestru často žárlila a špatně se vyrovnávala s tím, že je najednou veškerá pozornost soustředěná na Elišku. "Byla jsem trochu sobeček, do té doby jsem byla zvyklá, že vše bylo jen Kamilka, Kamilka."

Zpěvaččina mladší sestra zemřela v roce 2013. "Byla jsem tehdy v Praze. Mamka mi volala, že je to s Eliškou moc vážné, ať hned sednu na vlak a přijedu domů. Přijeli jsme do nemocnice. Pamatuji si dodnes, jak jsem tam viděla černý pytel s Eliščinými věcmi, který nám dali," dodala Nývltová s tím, že pro rodinu to bylo svým způsobem vysvobození.