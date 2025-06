"Nevychází vůbec z pokoje," strachuje se okolí o zdraví Jiřího Adamce

Přitom ještě před pár týdny se Adamec na pobyt u moře těšil. I když přiznal, že jeho život už není takový, jaký by si ho přál mít. „Co mi dělá radost? Jídlo. Nejradši mám asi kung-pao. U baráku máme hned dvě čínské restaurace. Zleva i zprava. A chystám se teď do Egypta. Sám tam letět nemůžu, tak letím s tchány. Letíme do Hurghady, tam je to pěkné,“ řekl pro web Expres. Co se změnilo, že si moře neužívá, není jasné.