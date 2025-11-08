Nerudová mrzla pod vodopádem, Křížková ukázala zásnubní prsten a Haj létá se švagrem

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.
Sociální sítě jsou místem pro zábavu, ale také inspiraci a sdílení. Které celebrity se tento týden rozhodly jít s kůží na trh a nechaly své fanoušky nahlédnout do svého soukromí?
Bývalá Miss Lucie Křížková právě s manželem, jachtařem Davidem Křížkem oslavila úctyhodných osmnáct let od zasnoubení. Při té příležitosti se pochlubila zásnubním prstenem a také příběhem, který se k němu váže.
Jen před pár dny se hudebník Jordan Haj vrátil s partnerkou Emmou Smetanou a jejich dvěma dcerami z domovského Izraele. Velkým překvapením byl fakt, že letadlo, kterým letěli, pilotoval partner jeho sestry, která sama byla mezi palubním personálem.
Neúspěšná kandidátka na post prezidentky Danuše Nerudová si splnila velký životní sen. Spolu s manželem a syny procestovala Kanadu a nezapomněli se zastavit také u legendárních Niagárských vodopádů.
Influencerka Nikol Leitgeb bez ostychu přiznává, že je ten typ člověka, kterému v noci nedají spát jeho vlastní myšlenky, neustále si přehrává reakce lidí a trápí se tím, co si o ní myslí. O to víc obdivuje na svém manželovi to, že dokáže žít pouze přítomností.
Rodina herečky Lenky Zahradnické se minulý rok rozrostla o dalšího člena a se třemi dětmi už bylo obtížné vejít se do běžného auta. Její manžel jí tak připravil velké překvapení, když tajně koupil pohodlnou dodávku.
Herečka Eva Burešová se pochlubila novými přírůstky do jejich už tak početné domácnosti. Ke všem domácím mazlíčkům jim tento týden přibyla dvě koťátka.
Zpěvačka Markéta Konvičková je právě v těchto dnech na vrcholu blaha. Splnil se jí totiž velký životní sen a s rodinou vyrazila na dovolenou na Havaj.
Bývalá modelka Jitka Nováčková se rozhodla fanouškům pochlubit dojemným momentem se svou dcerou. Té si postěžovala, že měla opravdu náročný den, kdy se jí nic nedařilo. Reakce malé holčičky ji dojala k slzám.
Svou lásku s hercem Lukášem Langmajerem už bývalá Miss Jitka Boho neskrývá a ráda se pochlubí snímky z rodinného výletu. Přidala i přání toho, aby jim současná láska co nejdéle vydržela.
Husitská farářka Martina Viktorie Kopecká si velmi považuje svého obyčejného života s partnerkou Andreou. Užít si tak dokáže například obyčejný chleba s vejcem k obědu.
I když zpěvák Marek Ztracený rozhodně nemá hluboko do kapsy, jeho nejoblíbenější chvíle jsou se synem v přírodě. V uplynulém týdnu se spolu vypravili obhlédnout nedávným požárem zničené území v okolí Pravčické brány.