„Je to blud. A upřímně mě to ráno pěkně ‚nas*alo‘. Poznala jsem v hokeji jen jednu holku, která je neskutečně hodná, srdečná a rozdala by se. A to je ona. A psát o ní, že je zlatokopka… No právě že úplný opak. Samozřejmě se vůbec nemohu a nechci vyjadřovat k jejich vztahu a manželství. To asi vědí ti informátoři z kabiny nejlépe. Každopádně miliardář ze Švýcarska je úplný blud,“ řekla pro web eXtra.cz. Podle ní za rozpadem vztahu z Veroničiny strany nikdo další nestojí.