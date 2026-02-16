Zatímco si marně hledá uplatnění v běžném zaměstnání, pozornost veřejnosti na sebe Marie Růžičková poutá jinak. Tentokrát se svým fanouškům pochlubila další estetickou úpravou obličeje, konkrétně rtů, které si nechala znovu zvýraznit pomocí permanentního make-upu.
Nemůže sehnat práci, tak se nechala vylepšit: Manželka kouče Růžičky ukázala další úpravu vzhledu
Manželka hokejového kouče Vladimíra Růžičky, Marie Růžičková, si nedávno posteskla, že by ráda pracovala jako chůva nebo asistentka v dětské skupině. Kvůli předsudkům spojeným s jejím – pro někoho až příliš atraktivním – vzhledem se jí ale dlouhodobě nedaří najít uplatnění. Zklamání z neúspěchu se proto rozhodla zahnat po svém, další estetickou úpravou.
Zatímco si marně hledá uplatnění v běžném zaměstnání, pozornost veřejnosti na sebe Marie Růžičková poutá jinak. Tentokrát se svým fanouškům pochlubila další estetickou úpravou obličeje, konkrétně rtů, které si nechala znovu zvýraznit pomocí permanentního make-upu.
Ukázala detaily
Výsledek ukázala bez příkras na sociálních sítích, kde ráda nechává své sledující nahlížet do soukromí. A detailní záběry „zblízka“ samozřejmě vzbudily okamžité reakce. Sama Marie se netají tím, že má podobné zákroky prostě ráda a že je považuje za součást péče o sebe. „Miluju čerstvě tetované rty,“ vzkázala svým sledujícím.
O to větší kontrast přitom vyvolávají její nedávná slova o snaze najít si práci mimo svět sociálních sítí. Manželka hokejového kouče Vladimíra Růžičky se netajila tím, že by ráda pracovala jako chůva nebo asistentka v dětské skupině. Přestože má o práci vážný zájem a dokonce i vzdělání, opakovaně naráží na odmítnutí. Podle jejích slov hrají roli předsudky spojené s jejím vzhledem, který je pro některé zaměstnavatele až příliš výrazný. Marie přitom zdůrazňuje, že nechce žít z peněz svého manžela a snaží se najít vlastní cestu. Zatím se jí to ale nedaří a hlavním zdrojem vlastního příjmu tak pro Marii zůstává placená platforma pro dospělé.