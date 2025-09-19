Kdo dnes ztělesňuje mužský šarm napříč planetou? Dali jsme dohromady jména, která letos nejvíc hýbou popkulturou – herce, hudebníky i sportovce, jejichž talent, styl a přirozená autorita překračují hranice jazyků i kultur. Nejde jen o vzhled. Charisma je směsice hlasu, přítomnosti, výkonu, hodnot i toho, jak dokážou inspirovat publikum mimo svou profesi. Připravte se na jména, která právě definují, co dnes znamená charisma—od ikonických herců a frontmanů až po šampiony, kteří dělají z vítězství zážitek. Kdo je pro vás číslo jedna?
Poznejte favority roku 2025 a inspirujte se těmi, kteří udávají tón.