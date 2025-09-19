Ikona počasí
Nejpřitažlivější muži planety 2025: herci, hudebníci a sportovci, kteří udávají trend

Chris Hemsworth
Australský herec Chris Hemsworth (2024). Za sex-idol je považován i díky titulu Nejpřitažlivější muž světa, který mu udělil časopis People.Foto: Doreen Kennedy/Alamy Live News / Profimedia
Jana Harmáčková
Jana HarmáčkováDan Poláček

Kdo jsou nejcharismatičtější muži planety, kteří si podmaňují srdce žen od Tokia přes Lagos až po Rio? Přinášíme exkluzivní globální přehled herců, hudebníků a sportovců, jejichž talent, styl a atraktivita překračují hranice. Seznamte se s idoly, kteří definují mužský šarm pro rok 2025, a objevte, kdo udává trendy na všech kontinentech.

Kdo dnes ztělesňuje mužský šarm napříč planetou? Dali jsme dohromady jména, která letos nejvíc hýbou popkulturou – herce, hudebníky i sportovce, jejichž talent, styl a přirozená autorita překračují hranice jazyků i kultur. Nejde jen o vzhled. Charisma je směsice hlasu, přítomnosti, výkonu, hodnot i toho, jak dokážou inspirovat publikum mimo svou profesi. Připravte se na jména, která právě definují, co dnes znamená charisma—od ikonických herců a frontmanů až po šampiony, kteří dělají z vítězství zážitek. Kdo je pro vás číslo jedna? 

Poznejte favority roku 2025 a inspirujte se těmi, kteří udávají tón.

