Báru Kodetovou všichni znají především jako herečku. ona se ale v poslední době věnuje zejména hudbě a před pár dny pokřtila své první CD. Na rozdíl od manžela, houslisty Pavla Šporcla, a dcer na této významné události chyběla Bářina maminka Soňa Kodetová. Co jí zabránilo dceru podpořit a kam se vdova po herci Jiřím Kodetovi poděla?
„Nejezdíme za ní, chce trávit čas po svém,“ říká Bára Kodetová o své mamince
Přestože maminka Soňa Kodetová patří mezi nejdůležitější lidi v životě Báry Kodetové, chyběla u jednoho velkého milníku. Místo toho dala přednost času o samotě v zahraničí.
Jednaosmdesátiletá Kodetová si dle svých slov užívá aktivního důchodu a po celém životě, který zasvětila péči o rodinu, se věnuje svým zájmům. „Maminka byla celý život tzv. příživnice, jak se za komunistů říkalo manželkám slavných herců. Po odchodu tatínka se vrátila k tomu, co vlastně celý život potlačovala. V šedesáti napsala knížku a vystudovala vysokou školu. Našla si svůj nový svět, nové přátele a většinu času tráví ve Španělsku,“ prozradila Bára Blesku to, jak se momentálně její mamince žije.
Že chyběla na křtu, mamince nevyčítá a má pro ni pochopení. „Proto tady moje maminka dnes není. Loni strávila ve Španělsku celý rok, vždy si tam pronajme byt a s přáteli cestuje po velkých městech. My za ní nejezdíme, chce trávit čas po svém a respektujeme to. Ona je velmi mladistvá, neustále píše nějaké referáty, diplomové práce,“ vyjmenovává její aktivity.
Kodetová se nikdy netajila tím, že rodiče a zejména tatínek významně ovlivnili její budoucnost. A to i co se týká lásky. Byl to totiž právě Jiří Kodet, který stojí za tím, že se jeho dcera zamilovala do Pavla Šporcla. „Táta mě donutil poslouchat Pavlovo cédéčko. Řekl: To si pusť, ten je dobrej a bude dobrej. A měl pravdu. Táta měl často pravdu. Ale než jsme se dali dohromady, tatínek chřadl a chřadl, byl nemocen a nemohl jít na Pavlův koncert, a tak jsem šla místo něho a byl to zásadní zážitek mého života. Ještě se mi nestalo, abych na nějakém koncertu proplakala celý balíček kapesníčků. A vedle mě seděla moje budoucí tchyně, která na mě koukala způsobem: Co to tady je a co je zač? Je pravda, že jsem se tam zamilovala. Nějak podvědomě. Ale sblížili jsme se až nějaký půl rok potom,“ řekla před časem.