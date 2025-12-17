Narodila se do rodiny kumštýřů: maminka je herečka Barbora Kodetová, tatínek světoznámý houslista Pavel Šporcl a dědeček Jiří Kodet – šlechtic a legenda českého filmu. „Dědeček Kodet je mojí největší inspirací,“ svěřila se nejmladší ze tří dcer, která podle své mámy zdědila po slavném herci nejvíce talentu. Dědu Kodeta Sophia neměla možnost poznat, věří ale, že by na ni pyšný. „Pořád se doma koukáme na jeho filmy a o Vánocích samozřejmě sledujeme Pelíšky. Je mi trochu líto, že s ním nemůžu mluvit, ale vím, že se na mě kouká. Když hraji, je celou dobu se mnou, při každé roli a v každé situaci,“ věří mladá herečka.
Dcera Šporcla a Kodetové před kamerou exceluje: Sophia v 16 odešla z domu, představila přítele a bojuje s předsudky
Šestnáctiletá Sophia je dcerou herečky Báry Kodetové a slavného houslisty Pavla Šporcla. V žilách jí koluje krev jedné z nejvýznamnějších uměleckých dynastií. Přirozeně ji tak od malička provází hudba, herectví a svět umění. Sophia se nebojí experimentovat – kvůli rolím mění vzhled, učí se na nové hudební nástroje, a když režisér zavelí, sáhne i po cigaretě. Jen se to nesmí dozvědět máma…
Narodila se do rodiny kumštýřů: maminka je herečka Barbora Kodetová, tatínek světoznámý houslista Pavel Šporcl a dědeček Jiří Kodet – šlechtic a legenda českého filmu. „Dědeček Kodet je mojí největší inspirací,“ svěřila se nejmladší ze tří dcer, která podle své mámy zdědila po slavném herci nejvíce talentu. Dědu Kodeta Sophia neměla možnost poznat, věří ale, že by na ni pyšný. „Pořád se doma koukáme na jeho filmy a o Vánocích samozřejmě sledujeme Pelíšky. Je mi trochu líto, že s ním nemůžu mluvit, ale vím, že se na mě kouká. Když hraji, je celou dobu se mnou, při každé roli a v každé situaci,“ věří mladá herečka.
Budoucnost má jasně nalajnovanou
Nedílnou součásti Sophiina života je vedle herectví také hudba, která ji provázela od dětství. Jak by také ne, když je jejím otcem jeden z našich nejznámějších houslistů. Už jako malá holčička ovládala hru na klavír, také si píše a zpívá vlastní písně. V tom, že chce být zároveň zpěvačkou i herečkou, má jasno od útlého věku a také svůj sen do puntíku naplňuje. „Teď se více věnuji herecké profesi a hrozně mě to baví. Ale v hudbě budu pokračovat. Máme to v rodině, jiná možnost ani není,“ prozradila.
Debutovala drobnými rolemi v seriálech jako Ochránce a Metanol, ale skutečný průlom přišel až s rolí v seriálu Mozaika, kde si zahrála po boku hvězdných jmen, jako je Karel Heřmánek nebo Tatiana Medvecká. „Bylo to náročné natáčení, ale každá scéna mě posunula dál,“ vzpomínala na natáčení. Postava, kterou v seriálu ztvárnila, čelí složitým rodinným a osobním situacím, a od mladičké herečky se tak vyžadoval nejen herecký talent, ale i schopnost vcítit se do hlubších emocí.
Emoce, nůžky a cigára
A když jde o roli, nemá problém ani se změnou image. Neváhala si nechat ostříhat dlouhé pěstěné vlasy nebo se obarvit. „Chtěla jsem to udělat celý život,“ překvapila Sophia. A nejen to – naučila se hrát na saxofon, který nikdy předtím neovládala, aby byla postava autentická. Kvůli poslední roli v diskutovaném televizním filmu Jiřího Stracha – Máma –, ale musela zajít ještě dál. Tedy sáhnout po krabičce cigaret. „My jsme si to s Jirkou Strachem chtěli nechat jako překvapení, máma to nevěděla. Jinak hnusný, no,“ svěřila se po natáčení Sophia. Ta ve Strachově emocemi nabitém filmu ztvárnila dceru mentálně postižené matky v podání Elizavety Maximové. „Je to jeden z nejkrásnějších filmů a příběhů, které jsem kdy viděla, a měla jsem čest tady být,“ nešetřila Sophia chválou.
Protekční spratek
Vyrůstat ve slavné rodině je dar i prokletí. To ostatně mladá herečka pocítila na vlastní kůži. I když nemusela čelit klasické školní šikaně, jako mladá herečka se setkává s tlakem a negativními reakcemi veřejnosti. Často slýchá, že její úspěchy jsou výsledkem vlivu rodičů: „Všichni si prostě myslí, že mám všechno zadarmo a že jsem protekční spratek a že to všechno mám pouze od rodičů,“ postěžovala si Sophie při natáčení svého snímku Máma a dodala: „A přitom to není vůbec pravda. Je za tím tolik síly a tolik těžké práce. Kéž by to věděli.“
V šestnácti z domu
Ač teprve šestnáctiletá, Sophia už vylétla z rodného hnízda a odešla studovat herectví do Brna. Moravskou metropoli zvolila z toho důvodu, že v porovnání s Prahou na ni působí útulnějším dojmem a také chtěla menší studijní kolektiv.
„Pár týdnů to bylo hodně náročné, ale postupem času už si začínám zvykat a je to lepší a lepší. Jsem naprosto spokojená. I když třeba naučit se prát bylo těžké, volala jsem kvůli tomu mamince s brekem. Teď už si sama vyperu,“ vzpomínala na své zabydlování se v dospělém světě. Přiznala také, že na konzervatoři potkala svou spřízněnou duši a prožívá první lásku: „Je to Matyáš Nevěčný a je také herec. Jsme spolu tři měsíce.“