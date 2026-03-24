Současná politická situace je velmi třaskavá a oba znesvářené tábory používají všechno, co mají po ruce. Jeden z politiků ale překročil hranice a herečka Barobora Kodetová se jménem všech pozůstalých po herci Jiřím Kodetovi rázně vymezila ke zneužívání jeho jména.
Bára Kodetová zuří. Zneužili a pošpinili odkaz jejího otce Jiřího Kodeta
Herec Jiří Kodet byl nejen výrazná herecká osobnost, ale také měl jasné demokratické postoje. O to víc rodinu zasáhlo, když se jeho odkaz používá v politickém boji.
„Jako rodina se důrazně vymezujeme proti zneužívání jména našeho otce a jeho hereckého výkonu ve filmu Pelíšky k aktuálním politickým účelům,“ píše rozčileně na svém profilu na Instagramu herečka. „Reagujeme na nedávný veřejný příspěvek a vystoupení pana Jindřicha Reichla, ve kterém byly výroky z tohoto filmu použity v souvislosti s útokem na prezidenta Petra Pavla,“ pokračuje v prohlášení s tím, že její slavný otec by s takovým použitím jeho hereckého výkonu nikdy nesouhlasil.
„Náš otec byl člověk, který vždy zastával principy demokracie, slušnosti a odpovědnosti. O to víc považujeme za nepřijatelné, aby byl svévolně spojován s politickými subjekty, jako jsou PRO – Právo Respekt Odbornost, Svoboda a přímá demokracie, ANO 2011 nebo Motoristé sobě. Dialogy z filmu Pelíšky jsou součástí uměleckého díla a jejich vytrhávání z kontextu a používání k politickým útokům je zavádějící a neuctivé. S takovým zacházením zásadně nesouhlasíme a odmítáme, aby byl odkaz našeho otce tímto způsobem zneužíván,“ pokračuje Kodetová, která zároveň žádá, aby byl inkriminovaný příspěvek stažen.