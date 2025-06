„Nebudu to komentovat,“ říká Slováček o spekulacích, že si Patrasová chtěla ublížit

Toto závažné tvrzení Slováček starší sice nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. „Nebylo to s ní dobré, ano! A jestli si chtěla ublížit? Nezlobte se, nechám to bez komentáře,“ řekl pouze saxofonista s tím, že jeho žena je v péči těch nejlepších odborníků. „Nechme jí čas na to se dát dohromady,“ dodal závěrem. Ani on sám zatím nemá tušení, jak dlouhá hospitalizace jeho ženy bude.