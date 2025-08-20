(ne!)ZÁVISLÁ: Z půlky jablka denně až k 224 kilům. O boji s jídlem i sebepřijetím

Už jako dítě slýchával, že musí zhubnout. Lékařka ho posílala do lázní, tehdy nazývaných „odtučňovací tábory“. Po návratu sice vždy vážil méně, ale jo-jo efekt se brzy dostavil. „Pokud sami nechcete, nikdo to za vás neudělá, i kdyby se na hlavu stavě,“ říká herec Lukáš Malínek v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ.
