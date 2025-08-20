Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

(ne!)ZÁVISLÁ: Z půlky jablka denně až k 224 kilům. O boji s jídlem i sebepřijetím

Lukáš Malínek
Lukáš MalínekFoto: Podcast (ne!)ZÁVISLÁ
Lukáš Malínek
Lukáš MalínekFoto: Podcast (ne!)ZÁVISLÁ
Lucie Šaléová

Herec Lukáš Malínek prošel anorexií, obezitou i psychickými problémy, až se váha vyšplhala na 224 kilo. Dnes je lehčí o 112 kilogramů a otevřeně popisuje cestu, která ho málem stála život.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Už jako dítě slýchával, že musí zhubnout. Lékařka ho posílala do lázní, tehdy nazývaných „odtučňovací tábory. Po návratu sice vždy vážil méně, ale jo-jo efekt se brzy dostavil. „Pokud sami nechcete, nikdo to za vás neudělá, i kdyby se na hlavu stavě,“ říká herec Lukáš Malínek v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ.

Podcast (ne)ZÁVISLÁ s hercem Lukášem Malínkem | Video: Podcast (ne!)ZÁVISLÁ

Během puberty se chtěl líbit, jenže na večírcích zůstával vždy sám a zároveň si začal uvědomovat svou orientaci. „Moje hlava řešila, jestli se mi líbí holky, nebo kluci. Říkal jsem si, že je to jen nějaký rozmar, že nejsem gay. Lhal jsem sám sobě,“ svěřuje se.

Reklama
Dominika Vymazalová
Dominika Vymazalová

(ne!)ZÁVISLÁ: „Jídlem jsem utíkala před realitou“, říká Dominika z Extrémních proměn

Životní styl

Své nejistoty začal řešit drastickým hubnutím. Hladověl, jedl sotva půl jablka denně, rozžvýkal salám a vyplivl ho, aby nepřibral. „Byl jsem závislý na váze, stál jsem na ní i dvacetkrát denně. Byl to obrovský masakr,“ popisuje. Výsledkem byly zdravotní kolapsy a pobyt v nemocnici. Nakonec skončil i na psychiatrii.

Později se dostal k přejídání a váha vyšplhala až na 224 kilo. Lékaři mu diagnostikovali cukrovku i vysoký tlak. Změnu přinesly až dvě životní rány – smrt babičky a rozchod s partnerem. „Rozhodl jsem se, že se nebudu litovat. Vyházel jsem celou ledničku a začal počítat kalorie. To je jediné, co opravdu funguje,“ říká.

Díky vlastní vůli zhubl 112 kilo a váhu si udržuje už několik let. „Nikdy není pozdě přehodnotit život. Nelituji žádné etapy, protože mě všechny dovedly tam, kde jsem teď,“ dodává herec z Divadla Radka Brzobohatého.

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama