Natálie Kočendová za sebou má jeden z největších životních milníků – stala se maminkou. Modelka, která se může pochlubit titulem Top Model of the World 2022 a u českých fanoušků se zapsala i účastí v reality show Love Island, přivedla na svět svého prvního syna. Pro Kočendovou je to o to silnější okamžik, že v minulosti prožila velmi bolestnou ztrátu: s tehdejším partnerem Lukášem Vlačuhou (Laky Royal) už byla těhotná, ale o miminko přišla v šestém měsíci a musela porodit mrtvé dítě.
Natálie Kočendová je maminkou. Na svět přivedla syna Bryana
O to větší radost teď přinesla zpráva, že se jí narodilo vytoužené miminko. Těhotenství oznámila v polovině července a od začátku dávala najevo, jak moc se na novou roli těší. Dítě čekala se slovenským partnerem Christopherem Dingou (27), s nímž sice tvoří pár necelý rok, přesto o něm opakovaně mluvila jako o osudovém muži.
Pohlaví miminka prozradila svým sledujícím na začátku září – a teď už je jasné i jméno. Na Instagramu se Kočendová pochlubila snímkem z porodnice, na kterém drží novorozence v náručí. K fotografii připsala: „Bryan Dinga – 29/12/2025 jsme pochopili, co to znamená bezpodmínečná láska. Nejkrásnější okamžik v našem životě.“
Pod příspěvkem se okamžitě objevily desítky gratulací – od fanoušků i lidí z modelingového světa. Rodačka z Karviné tak na konci roku prožila chvíli, kterou sama označila za tu nejkrásnější.