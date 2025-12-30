Herec a muzikálový zpěvák David Gránský má doma další důvod k radosti – s manželkou Nikolou přivítali na svět druhého syna. Už v srpnu naznačil, že rodina se brzy rozroste, když k fotce s těhotnou partnerkou a jejich prvorozeným Mateem napsal: „Jen co jsme si trochu oddechli… A jdeme znovu!“ O pár týdnů později pak na sociálních sítích prozradili, že znovu čekají chlapečka.
David Gránský je dvojnásobným tátou. Druhému synovi dali hebrejské jméno Benjamin
Herec a muzikálový zpěvák David Gránský se s manželkou Nikolou radují z narození druhého syna. Zatímco před porodem přiznával, že se doma nemohou shodnout na jméně, teď už je jasno – chlapeček dostal jméno Benjamin. Gratulace se na sociálních sítích začaly hrnout během pár minut a Gránský zároveň veřejně poděkoval Porodnici Hořovice za „neskutečný přístup, péči a empatii“.
Před porodem Gránský přiznal, že i když už vědí, co je čeká, nebude to žádná procházka růžovým sadem: „Už víme, do čeho jdeme, takže nějaké zkušenosti máme. Bude to mazec, ale já se moc těším,“ řekl. Zároveň tehdy dodal, že se doma stále nemohou shodnout na jméně. Teď už je ale jasno: nejmladší člen rodiny dostal jméno Benjamin. Má hebrejský původ a vykládá se jako „nejmladší milovaný syn“ – a není náhoda, že se u nás vžil i výraz „benjamínek“ pro nejmladšího v rodině.
Krátce po zveřejnění novinky se pod příspěvkem začaly hromadit gratulace. Gránský zároveň veřejně poděkoval Porodnici Hořovice a ocenil neskutečný přístup, péči a empatii celého personálu. Mezi prvními, kdo rodině popřáli, nechyběli ani jeho kolegové z divadelního prostředí – například Lukáš Adam, Sabina Laurinová nebo moderátorka a modelka Iveta Vítová.
O své první miminko přišli
O dítě tehdy přišli ve třetím měsíci těhotenství, kdy jim lékař na běžné kontrole oznámil, že děťátku přestalo bít srdíčko. Velmi těžký pro ně byl i fakt, že na lékařský zákrok si hercova těhotná manželka musela počkat dlouhé čtyři dny. „A tehdy už vidíte ručičky, nožičky, prostě všechno, takže to bolí. Navíc si vůbec nedokážu představit, jaké to musí být pro psychiku té ženy. Protože ve chvíli, kdy jsme se to dozvěděli, Nikču objednali na zákrok až za čtyři dny! Čtyři dny s tím chodíte spát a probouzíte se. To je něco, na čem by se mohlo v jedenadvacátém století zapracovat, protože čtyři dny jsou na tohle fakt strašně moc,“ kroutil tenkrát nechápavě hlavou herec.
Naštěstí se jim povedlo znovu brzy otěhotnět. Podle vlastních slov ale nastávající rodiče zažili v začátcích těhotenství víc strachu než radostného očekávání. „Do konce třetího měsíce jsem se na to snažil vůbec neupínat, nepředstavovat si to a nepočítat s tím. Bral jsem to jako takové zkušební období, jestli se to chytí, nebo nechytí, jako semínko, které buď vyklíčí, nebo nevyklíčí,“ popsal Gránský, který se dnes už raduje ze dvou synů.