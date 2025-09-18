Ikona počasí
Natálie Kočendová čelí nechutným útokům. Lidé jí přejí, aby potratila

Miss Natálie Kočendová se těší na narození miminka. Těhotenství ale provázejí obavy, protože před pár dny to bylo přesně pět let, co v šestém měsíci porodila mrtvého syna.

Kromě svého strachu o nenarozeného syna se musí Natálie Kočendová vypořádat i s nenávistnými komentáři, hromadícími se pod jejími příspěvky na Instagramu. Byla by prdel, kdyby ti chcí*lo i druhý dítě, napsal například jeden anonym. Stejně potratíš jako vždycky, zněl další z nepochopitelných komentářů. Na to se Kočendová rozhodla veřejně reagovat. 

Chovejte se k lidem na internetu s respektem. Nejsou to vaši nepřátelé a nic vám neudělali. To, že vám někdo není sympatický, neznamená, že se k němu můžete chovat jako k hadru. Každý člověk má city a emoce,“ začala svůj příspěvek, ve kterém právě vybrané komentáře sdílela. „Možná mi napíšete, ať si z toho nic nedělám nebo ať tomu nevěnuju pozornost. Upřímně mně to už neublíží. V životě jsem zvládla mnohem horší věci a jedna zpráva mě nerozhodí. Ale ne každý to má stejně. Proto chci jen připomenout, že bychom se k sobě měli chovat hezky, s úctou a ohleduplností,“ prosí své sledující. 

Jako budoucí maminka to navíc vnímám ještě citlivěji. Představa, že by mé dítě někdy čelilo šikaně na internetu, je pro mě nepředstavitelná. Zkuste proto přemýšlet nad tím, co píšete. Každý děláme chyby, někdo jen v soukromí, jiný před očima celé republiky, zakončila svůj apel bývalá Miss, která před pěti lety prožila velkou osobní tragédii, když v šestém měsíci těhotenství musela porodit mrtvého chlapečka. 

„Po porodu se mě paní doktorka zeptala, jestli chci s miminkem být. Chvilinku jsem nad tím přemýšlela, protože to není lehká situace. Ale pak jsem řekla, ať mi dají pět minut a přijdou. Asi ani nevím, co to ve mně zlomilo, ale prostě jsem si řekla, že se chci rozloučit. Byli jsme spolu šest měsíců a matka s dítětem opravdu naváže nějaký vztah za tu dobu, takže jsem se chtěla rozloučit a vidět ho,“ popsala tehdy nejhorší okamžiky svého života, kdy se loučila s mrtvým dítětem. 

Situace byla o to horší, že probíhala v době pandemie nemoci covid-19 a ona se tak nemohla opřít o svého tehdejšího partnera. „Byla jsem u toho sama, protože se to stalo v době covidu a nikdo tam nemohl být se mnou. Nejtěžší na tom bylo to, že když jsem se to dozvěděla, tak jsem musela být ještě dva dny doma, protože se muselo čekat na výsledek covid testu. Takže jsem byla doma s tím, že mám v sobě mrtvé dítě. To bylo asi nejtěžší.“

