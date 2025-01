"Nechtěl mě tím umlčet," brání přítelovo narozeninové gesto Natálie Kočendová

Jde o tzv. Promise Ring. Jeho význam vysvětlila sama Kočendová. "Dočetla jsem se někde v komentářích, že je to takový "drž h*bu" prsten. Ne, opravdu není. Je to prsten, který symbolizuje závazek, není spojen s žádostí o ruku, ale spíše slibem budoucího závazku," rozepsala se Natálie. "Může to být symbol lásky, oddanosti a připravenosti se v budoucnu zasnoubit," píše Kočendová, která sama v minulosti takový prsten svému partnerovi dala.