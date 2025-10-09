Herečka Veronika Arichteva prožívá jednu z nejtěžších životních zkoušek. Na Instagramu se svěřila sledujícím s bolestnou skutečností – přišla o očekávané miminko. Jak říkají rodiče napříč světem, ztráta dítěte je to nejbolestnější, co může rodinu potkat. Stejným zármutkem teď procházejí Veronika i její manžel, režisér Biser Arichtev. „Na psaní těchto řádků bychom nebyli připraveni nikdy. Nikdy by na ně nebyla ta vhodná chvíle. Přišli jsme o naše vytoužený miminko. Přestalo mu tlouct srdíčko pod tím mým,” napsala herečka otevřeně k dojemnému příspěvku. Zároveň požádala o respekt k soukromí: „Bolest, kterou prožíváme, je tak veliká a nepřenosná, že prosíme o jediné. O klid a soukromí,” vzkázala.
