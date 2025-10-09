9. 10. Štefan
"Náš malinkej nádhernej chlapečku..." Arichteva i další slavné ženy promluvily o svých ztrátách

Nenarozené dítě
Nenarozené dítěFoto: Shutterstock
Veronika Arichteva, manželka známého režiséra, přišla s tím nejhorším přiznáním. Přišla o své nenarozené dítě. Její sdělení na sociálních sítích vyvolalo vlnu smutku, ale zároveň poukázalo na to, v jak těžké situaci se ženy, které zažily potrat, nacházejí. Ke stejné ztrátě se v minulosti přiznaly také vévodkyně Meghan nebo americká modelka Chrissy Teigenová, manželka hudebníka Johna Legenda.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Herečka Veronika Arichteva prožívá jednu z nejtěžších životních zkoušek. Na Instagramu se svěřila sledujícím s bolestnou skutečností – přišla o očekávané miminko. Jak říkají rodiče napříč světem, ztráta dítěte je to nejbolestnější, co může rodinu potkat. Stejným zármutkem teď procházejí Veronika i její manžel, režisér Biser Arichtev. „Na psaní těchto řádků bychom nebyli připraveni nikdy. Nikdy by na ně nebyla ta vhodná chvíle. Přišli jsme o naše vytoužený miminko. Přestalo mu tlouct srdíčko pod tím mým,” napsala herečka otevřeně k dojemnému příspěvku. Zároveň požádala o respekt k soukromí: „Bolest, kterou prožíváme, je tak veliká a nepřenosná, že prosíme o jediné. O klid a soukromí,” vzkázala.

Veronika Arichteva
Veronika Arichteva

„Přišli jsme o naše vytoužené miminko,“ oznámila Veronika Arichteva tragickou zprávu

Celebrity

V těžkých chvílích se opírá o nejbližší. „Máme jeden druhýho, máme Luku a Tea, máme rodinu, přátele, zdraví, domov, práci… to všechno je v týhle bolavý realitě naše světlo,” připomněla, co jim dává sílu. Nenarozenému synovi poslala i osobní poselství, které připojila k příspěvku: „Náš malinkej nádhernej chlapečku, máme srdce roztříštěný na miliony kousků, ale věř, že v nich vždycky budeš mít svoje místo. Držet Tě poprvé v náručí a pak Tě muset nechat jít nás zlomilo. Budeme Tě milovat do konce našich životů a navždy budeš součástí naší rodiny. Navždy! Až na měsíc a zase zpátky. Tvoje máma a táta.”

Do publikovaného příspěvku zařadila také obrázek od syna Luky. Dětská kresba zachycuje nejen jeho a rodiče, ale i Biserova syna z předchozího vztahu a fenku Ebbi. Nechybí ani symbol pro ještě nenarozeného sourozence – drobný, avšak silný detail, který dodává celé zprávě ještě hlubší citovou rovinu.

Veronika Arcihteva

