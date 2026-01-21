Představte si, že se v noci vracíte ke svému automobilu, najdete však prázdné kolo. Během výměny vás přepadne parta ozbrojených a maskovaných zločinců, kteří vás odvezou daleko za město, kde vás vyhodí a nechají bez pomoci. Že to zní jako začátek akčního bijáku? Omyl, přesně takový reálný zážitek má jeden ze světově proslulých herců.
Nájemný vrah, jméno po prdícím pytlíku nebo únosy. Neobyčejné životy celebrit
Hollywoodské filmy jsou plné mnohdy až neuvěřitelných zápletek. Životy filmových představitelů si s nimi ale často v šílených historkách nezadají.
Pokud vás zajímá, kdo to byl, a chcete se dozvědět i další zajímavá fakta, pokračujete do naší galerie.
Angelina Jolie
Když bylo herečce Angelině Jolie 22 let, chtěla podle vlastních slov zemřít. Spáchat sebevraždu si ale netroufla, a tak se údajně pokusila najmout si na sebe vraha. „Možná vám to bude znít směšně, ale jednou jsem najala člověka, aby mě zabil. Ten muž se mnou mluvil velice mile a dal mi měsíc čas, abych si to rozmyslela. No a během toho měsíce se věci změnily, a začalo se mi znovu chtít žít. Když spácháte sebevraždu, vaši blízcí si to začnou klást za vinu a vyčítají si, že pro vás měli něco udělat. Když vás ale zavraždí někdo cizí, nikdo se nemusí cítit provinile,“ řekla k tomu před lety.
Elvis Presley
Elvis Presley, král rock‚n‘rollu, byl kromě jiného známý svými ikonickými černými vlasy, ve skutečnosti byl však blonďák. Barvit vlasy si začal už na škole a používal k tomu krém na boty. Důvodem bylo to, že byl přesvědčený, že je s tmavou kšticí přitažlivější.
Whoopi Goldbergová
Herečka Caryn Elaine Johnsonová je po celém světě známá pod svým uměleckým jménem Whoopi Goldbergová. Ne každý ale ví, jak na něj přišla. Příjmení Goldbergová si vybrala údajně proto, že znělo dostatečně „židovsky“. A křestní jméno Whoopi má vzdávat hold legendárnímu „prdicímu polštářku“ Whoopee.
Eminem
Eminem je prvním interpretem v historii, který získal Oscara za rappovou skladbu. Místo toho, aby se zúčastnil předání ceny na slavnostním galavečeru, usnul doma u televize.
Geena Davisová
Změnit kariéru chce odvahu. Herečka Geena Davisová ji našla na prahu čtyřicítky, kdy se rozhodla věnovat lukostřelbě. A že šlo o skvělý tah, dokazuje fakt, že v roce 1999 usilovala o účast v olympijském týmu Spojených států. V USA se dostala na 13. místo žebříčku nejlepších sportovkyň.
Benedict Cumberbatch
Asi nejhorší zážitek svého života prožil herec Benedict Cumberbatch v roce 2005 v JAR, kde se stal obětí únosu. Spolu s kolegyní řešil defekt na autě, když je přepadli. "Zkontrolovali, jestli nemáme zbraně, vzali si naše cennosti, spoutali nás, hodili do auta a odvezli do buše," popsal herec s tím, že je okradli a nechali svému osudu.
Whitney Houstonová
Whitney Houstonová bývá označována ze jednu z nejlepších zpěvaček všech dob. To však nebyl její jediný talent. Kromě toho se prosadila i jako herečka a mnohem méně se ví o jejích producentských aktivitách. Jako producentka se podílela například na filmu Deník princezny nebo Popelka z roku 1997, kde měla jednu z rolí.
Fran Drescherová
Herečka Fran Drescherová patří k těm, kteří jsou přesvědčeni o tom, že ve vesmíru nejsme sami. Zároveň také tvrdí, že s obyvateli jiných planet měla osobní kontakt a říká, že ji mimozemšťané unesli a rozhodli se dát jí do ruky čip. Podle Drescherové mimozemšťané unesli i jejího manžela.
Eva Mendesová
Jen málokdo je v tak upřímný jako herečka Eva Mendesová. Ta narovinu přiznává, že důvod, proč se stala herečkou, byly peníze. Nejprve totiž plánovala stát se jeptiškou, ale jak dospívala a význam peněz rostl, svůj sen opustila a rozhodla se věnovat herectví.
Bill Murray
Herec a komik Bill Murray byl v roce 1970 zatčen a odsouzen na pět let podmíněně, když na letišti v žertu řekl, že má u sebe bombu. Slyšel to ale zaměstnanec u přepážky s letenkami a američtí policisté poté jeho zavazadlo zkontrolovali. Bombu sice nenašli, ale v té době měl u sebe marihuanu.