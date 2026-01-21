Přeskočit na obsah
Nájemný vrah, jméno po prdícím pytlíku nebo únosy. Neobyčejné životy celebrit

Benedict Cumberbatch
Benedict CumberbatchFoto: Shutterstock
Benedict Cumberbatch
Benedict CumberbatchFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Hollywoodské filmy jsou plné mnohdy až neuvěřitelných zápletek. Životy filmových představitelů si s nimi ale často v šílených historkách nezadají.

Představte si, že se v noci vracíte ke svému automobilu, najdete však prázdné kolo. Během výměny vás přepadne parta ozbrojených a maskovaných zločinců, kteří vás odvezou daleko za město, kde vás vyhodí a nechají bez pomoci. Že to zní jako začátek akčního bijáku? Omyl, přesně takový reálný zážitek má jeden ze světově proslulých herců.

Pokud vás zajímá, kdo to byl, a chcete se dozvědět i další zajímavá fakta, pokračujete do naší galerie. 

Angelina Jolie

Angelina Jolie
Angelina JolieFoto: Shutterstock

Když bylo herečce Angelině Jolie 22 let, chtěla podle vlastních slov zemřít. Spáchat sebevraždu si ale netroufla, a tak se údajně pokusila najmout si na sebe vraha. Možná vám to bude znít směšně, ale jednou jsem najala člověka, aby mě zabil. Ten muž se mnou mluvil velice mile a dal mi měsíc čas, abych si to rozmyslela. No a během toho měsíce se věci změnily, a začalo se mi znovu chtít žít. Když spácháte sebevraždu, vaši blízcí si to začnou klást za vinu a vyčítají si, že pro vás měli něco udělat. Když vás ale zavraždí někdo cizí, nikdo se nemusí cítit provinile, řekla k tomu před lety.

