Účet na sociálních sítích dnes hacknou už prakticky komukoli a celebrity nejsou žádná výjimka. Stejně jako běžní lidé obvykle doplácejí na slabá hesla, naletí na spamy a phishingové zprávy všeho druhu nebo utrpí kvůli únikům informací z velkých organizací.
Nahé fotky, vydírání i zničené profily: hackeři útočí na celebrity čím dál drsněji
V posledních letech se hackerské útoky stávají čím dál promyšlenější. Stačí pár kliknutí a útočníci se dokážou zmocnit účtů na sociálních sítích i soukromých informací navzdory všemu zabezpečení. A nevyhýbají se ani slavným a vlivným lidem.
Dalším problémem, kterému ale čelí především známí a vlivní lidé, jsou falešné profily. Ty se vydávají za jejich účty, přitom s nimi ale samotná celebrita nemá nic společného. Svoje o tom ví i Miroslav Donutil. Někdy se ale hackeři nabourají přímo do zavedených účtů celebrit, které si pracně budují celá léta – v případě Alice Bendové dokonce žádali výkupné za její profil, který v té době čítal téměř 90 tisíc sledujících.
Tomáš Klus
S útokem hackera se nejnověji musel vypořádat zpěvák Tomáš Klus. Jeho léta budovaný kanál na YouTube byl přes víkend napaden a zrušen. „Přišel jsem o YouTube – klipy, videa, sledující. Ještě včera na něm nějaký hacker vysílal projevy Elona Muska,„ informoval své fanoušky na Facebooku. Ze zprávy se nehroutí, je mu to trochu líto, ale je rozhodnutý začít znovu. “Ve skutečnosti se nic nestalo,„ konstatoval. “Na skutečném Tomáši Klusovi se totiž nic jiného než skutečný Tomáš Klus vysílat nedá."
Tomáš Klus
Miroslav Donutil
V roce 2016 se na Facebooku objevil profil populárního herce Miroslava Donutila. Upoutal pozornost drsnými vyjádřeními, jako třeba když kontroverzní hnutí Naštvané matky nazval „hysterické slepice“. Samotný herec se ovšem od tohoto profilu distancoval, a dokonce zvažoval žalobu. Profil ale na sociální síti zůstal a aktivně fungoval další dva roky. Jeho poslední příspěvek je z prosince 2018. V informacích je ovšem označen jako „fiktivní postava“.
Zdeněk Piškula
Přímému útoku hackerů čelil český herec Zdeněk Piškula v roce 2016, kdy mu na Instagramu odstranili účet. Tento problém řešil dokonce i s policií. „Já osobně jsem tam měl spousty soukromých zpráv a informací, čili je to bráno jako trestný čin,“ vysvětlil Piškula, proč se rozhodl to řešit přes strážce zákona.
Alice Bendová
Z hojného počtu sledujících, téměř 90 tisíc, se v roce 2019 těšila herečka Alice Bendová. Právě proto vzbudila zájem hackerů, kteří se rozhodli ji vydírat tím, že jí přístup zablokovali. „Měla jsem na mailu zprávu, jakoby z Instagramu, že do 24 hodin mi zablokují účet. Z nějakého neznámého důvodu. Tak jsem na to hned reagovala s tím, že jsem řekla, že není asi ani důvod, aby ho rušili,“ informovala Bendová přes profil své kamarádky Ivy Kubelkové. „Bohužel se stalo to, že byl účet opravdu zrušen, ne do 24 hodin, ale do hodiny, a hned posléze mi přišla zpráva na WhatsApp, že můj účet byl napaden hackery a že by bylo dobré, abych zaplatila tisíc dolarů.“
Své fanoušky poté poprosila, ať ji na platformě znovu vyhledají. Založila si totiž nový účet, zaplatit vyděračům nehoráznou částku rozhodně odmítla. Účet se jí nakonec podařilo získat zpět. Za necelé čtyři roky navzdory tomuto úskalí počet svých sledujících dokonce zdvojnásobila, na Instagramu ji teď sleduje přes 189 tisíc lidí.
Andrea Bezděková
Miss Andrea Bezděková také přišla ze dne na den o svůj profil na Instagramu v roce 2019. To už měla přes 90 tisíc sledujících a účet jí prakticky vydělával na živobytí, nebyl ale předmětem vydírání. Ztráta však vážně ohrozila její práci, jako modelka na sociální síti potřebuje dostatečný počet followerů, aby zůstala pro své klienty atraktivní.
„Žádný email, který se tvářil jako z Instagramu a kvůli kterému řada lidí přišla o svůj účet, když na něj klikla, nepřišel,“ popsala svou situaci pro Super.cz. „Prostě jsem se ráno probudila a z ničeho nic jsem se do svého účtu nedostala, heslo bylo změněné. Nepřišel mi ani žádný požadavek na uhrazení jakékoliv částky.“
Martina Gavriely
Ve stejném čase napadli hackeři i účet moderátorky Martiny Gavriely, která se živí také naplétáním vlasů. Ztráta účtu pro ni znamenala profesní a finanční komplikace. „Je to, jako by vám někdo svázal ruce a nemohli jste pracovat,“ podotkla tehdy.
„Netuším, kdo za tím stojí. Už jsem napsala do centrály této sociální sítě, ale je otázkou, jestli se tomu vůbec bude někdo věnovat. Vytvořila jsem si nový oficiální profil a věřím, že ti, co mě sledovali, si mě najdou znovu,“ vyprávěla o tom, jak situaci řešila, Gavriely.
Jennifer Lawrenceová
Problémy s hackery ovšem řeší nejen české celebrity. V roce 2014 došlo k masivnímu úniku privátních informací, včetně intimních fotek světových celebrit. Jednou z obětí byla kromě jiných Jennifer Lawrenceová, jež byla tehdy na vrcholu slávy. V jejím případě k chycení viníka došlo – v roce 2018 byl muž jménem George Garofano odsouzen na osm měsíců ve vězení za to, že pronikl do více než 240 účtů a zmocnil se soukromých informací.
Lawrenceové se útok na její soukromí velice dotkl. „Jen to, že jsem veřejná osoba, že jsem herečka, neznamená, že jsem si o to koledovala,“ vyjádřila se k tomu, a hacknutí dokonce nazvala „sexuálním zločinem“.
Scarlett Johanssonová
Christopher Chaney, který stojí za únikem intimních fotek Scarlett Johanssonové, jež měly být určené pouze jejímu tehdejšímu manželovi Ryanovi Reynoldsovi, dostal dokonce desetiletý trest. Napadl i e-mailové účty více než 50 celebrit včetně Christiny Aguilery a Mily Kunisové. Chaney se naboural do jejich e-mailu tím, že klikl na odkaz „zapomněl jsem heslo“ a na kontrolní otázky odpověděl díky lehce dohledatelným informacím na internetu. Získal tak přístup k jejich soukromým fotkám, obchodním smlouvám, scénářům a dalším dokumentům. Byl zatčen v rámci dlouholeté akce s názvem „Operace Hackerazzi“. Po zatčení svých činů litoval s tím, že by mu měl být přístup k počítači navždy odepřen.
Tom Hanks
Únik informací ze společnosti Sony v roce 2014 odhalil falešná jména, která některé celebrity používaly jako krytí v hotelech nebo u jiných služeb. Byl odhalen dokument s názvem „Strážci míru“, podle kterého se třeba Tom Hanks v hotelech přihlašuje pod jmény „Harry Lauder“ nebo „Johnny Madrid“. Odhaleno bylo i alias Natalie Portmanové, Daniela Craiga nebo Judea Lawa.
Mark Zuckerberg
Na internetu byl opakovaně kompromitován i samotný zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg. Jeho chybou bylo, že na několika účtech používal to samé heslo. Jakožto jeden z nejvýznamnějších hráčů na internetu si v podstatě o hacknutí svých účtů koledoval, jelikož se jedná o zásadní prohřešek v jeho vlastním profesním odvětví a jakožto generální ředitel sociální sítě o tom moc dobře věděl. Jeho heslo bylo navíc až trapně jednoduché – hacker na síti odhalil, že znělo prostě „dadada“.