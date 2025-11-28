Přeskočit na obsah
29. 11. Zina
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Nahé fotky, vydírání i zničené profily: hackeři útočí na celebrity čím dál drsněji

Herec Miroslav Donutil
Herec Miroslav DonutilFoto: Aktuálně.cz
Herec Miroslav Donutil
Herec Miroslav DonutilFoto: Aktuálně.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

V posledních letech se hackerské útoky stávají čím dál promyšlenější. Stačí pár kliknutí a útočníci se dokážou zmocnit účtů na sociálních sítích i soukromých informací navzdory všemu zabezpečení. A nevyhýbají se ani slavným a vlivným lidem.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Účet na sociálních sítích dnes hacknou už prakticky komukoli a celebrity nejsou žádná výjimka. Stejně jako běžní lidé obvykle doplácejí na slabá hesla, naletí na spamy a phishingové zprávy všeho druhu nebo utrpí kvůli únikům informací z velkých organizací.

Reklama
Spotlight Aktuálně.cz - Jitka Čvančarová
Spotlight Aktuálně.cz - Jitka Čvančarová

Podvodníci je zneužili, legislativa je na ně krátká. Čvančarová i Absolonová zuří

Celebrity

Dalším problémem, kterému ale čelí především známí a vlivní lidé, jsou falešné profily. Ty se vydávají za jejich účty, přitom s nimi ale samotná celebrita nemá nic společného. Svoje o tom ví i Miroslav Donutil. Někdy se ale hackeři nabourají přímo do zavedených účtů celebrit, které si pracně budují celá léta v případě Alice Bendové dokonce žádali výkupné za její profil, který v té době čítal téměř 90 tisíc sledujících.

Na celebrity, které se staly obětí hackerských útoků, se podívejte do naší galerie.

Předchozí
1234510
Pokračovat

Tomáš Klus

S útokem hackera se nejnověji musel vypořádat zpěvák Tomáš Klus. Jeho léta budovaný kanál na YouTube byl přes víkend napaden a zrušen. Přišel jsem o YouTube klipy, videa, sledující. Ještě včera na něm nějaký hacker vysílal projevy Elona Muska, informoval své fanoušky na Facebooku. Ze zprávy se nehroutí, je mu to trochu líto, ale je rozhodnutý začít znovu. Ve skutečnosti se nic nestalo, konstatoval. Na skutečném Tomáši Klusovi se totiž nic jiného než skutečný Tomáš Klus vysílat nedá."

Tomáš Klus
Tomáš KlusFoto: Aktuálně.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama