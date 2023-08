Chcete žít o dvacet let déle? Dodržujete těchto osm zásad

"Čím dříve, tím lépe. I kdybyste ale v životě udělali malé změny až kolem čtyřicítky, padesátky nebo šedesátky, budou mít stále dopad," upozornila pro britský deník The Guardian jedna z autorek studie a specialistka v oblasti zdravotnictví Xuan-Mai T. Nguyenová.

Výzkum prezentovaný na výročním zasedání Americké společnosti pro výživu v Bostonu čerpal z dotazníků a lékařských zpráv posbíraných v letech 2011 až 2019. Záznamy se týkaly více než 700 tisíc amerických veteránů ve věku od 40 do 99 let, kteří byli zapsaní do programu Million Veteran Program. Více než 33 tisíc osob během této doby zemřelo.

Nguyenová a její kolegové analyzovali data, aby zjistili, které faktory přispívají k dlouhověkosti. Celkově jich identifikovali osm a ukázalo se, že dodržování některých zásad může život prodloužit o desítky let. "Mužům, kteří by podle nich žili, by se očekáváná délka života mohla zvýšit o 23,7 roku. U žen by to bylo 22,6 roku," uvádí autoři studie.

Do předčasného hrobu nás nejsnáze dostane nedostatek fyzické aktivity, užívání opioidů a kouření. Účastníci studie, kteří kouřili, nesportovali a užívali opioidy, měli během sledovaného období o 30 až 45 procent vyšší riziko úmrtí. Stres, nárazové pití, špatná spánková hygiena a nezdravá strava naproti tomu zvyšovaly riziko úmrtí o 20 procent.

Jak si můžete prodloužit život o 20 let? Projděte si osm zaručených tipů.